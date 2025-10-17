Que Bildu nos señale es un honor

Que el senador de la coalición proetarra Mario Zubiaga nos haya señalado con el dedo sería, en condiciones normales, un honor inmenso, la prueba de que estamos en el lado bueno. Pero que te ataque Bildu, herederos políticos de una banda de asesinos, no deja de provocar cierta inquietud teniendo en cuenta que no hace tanto tiempo que a quienes estos tipos señalaban con el dedo y ponían en la diana eran carne de cañón.

Bildu ha acusado a OKDIARIO de ser un «medio privilegiado» que trabaja en nombre de quienes ejercen lawfare. Las palabras de Zubiaga se producen después de que este medio se hiciera eco de que el parlamentario, defensor de una banda de asesinos, iba a acudir al Congreso para hablar de justicia y democracia tras haber avalado la toma de las armas por parte del grupo armado.

«Debo felicitar a los y a las convocantes del acto, porque han acertado en este caso con mi invitación», ha afirmado Zubiaga al inicio de su intervención. «Porque ayer mismo OKDIARIO, que es uno de los medios privilegiados de los ataques mediáticos-judiciales de lawfare, citaba que un senador de EH Bildu va a intervenir en el Congreso defendiendo la justicia y la democracia, cuando resulta que ha justificado en algún momento a ETA», ha dicho.

Lo dijimos, sí, y lo reiteramos pese a los insultos -no nos los tomamos como una amenaza, pero viniendo de quien viene hay que ponerse en guardia-, porque Mario Zubiaga avaló la violencia para la constitución del Estado vasco. De modo que, por un lado, nos sentimos muy honrados por su distinción, pero con esos antecedentes y por razones obvias hay que ser precavidos. Y es que sobre Zubiaga pesa una denuncia por enaltecimiento del terrorismo. Que los herederos políticos de ETA destilen su rabia contra OKDIARIO nos reconforta en lo moral, pero no olvidamos -por una elemental precaución- que no hace tanto tiempo que su odio era mortal.