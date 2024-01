Pilar R. Losantos: «La ONU ha sido colaboradora necesaria de la masacre del 7-O en Israel»

La presidente no ejecutiva de OKDIARIO Pilar R. Losantos aborda la postura de la ONU tras la masacre de los terroristas de Hamás el 7 de octubre en Israel. «Han pasado 111 días desde que se produjo la mayor matanza de judíos desde el Holocausto y la ONU, oh sorpresa, acaba de descubrir que muchos de sus empleados en Palestina en realidad eran terroristas», destaca la presidenta no ejecutiva. «Han necesitado todo este tiempo porque al parecer no era suficiente con que hubiera testimonios de rehenes diciendo que sus secuestradores formaban parte de la agencia especial de la ONU para los refugiados palestinos, o que en todos los colegios y hospitales de Gaza controlados por la ONU que el ejército israelí ha registrado casualmente siempre encontraran un arsenal de armas que ya quisiera Kim Jong-Un, o de forma más directa aún las propias imágenes y posts que publicaban muchos de los colaboracionistas de la ONU en los que directamente enaltecían el genocidio de judíos sin pudor alguno. 111 días han necesitado para despedir a terroristas. Espectacular», destaca Pilar R. Losantos.

En este sentido, destaca que «lo que está ocurriendo en Oriente Medio es una aberración. La guerra militar no cabe duda de que Israel la ganará, pero la guerra mediática a la que está teniendo que hacer frente por culpa de los nazis de medio mundo que se envuelven en la bandera del progresismo para tapar el hedor de su antisemitismo es bochornoso. Y sí, digo nazis, porque nos hartamos de catalogar como nazi a cualquiera que no comulgue con la izquierda, pero justo a los que quieren matar a judíos por el mero hecho de serlo parece que hay que llamarles libertadores o miembros de la resistencia. Pues no, son nazis».

«Unos nazis que, como ya viene siendo costumbre, cuentan con toda la admiración de nuestra izquierda. Esa misma izquierda que en España monta manifestaciones como si se fuera a acabar el mundo porque Almeida va a acabar con los derechos humanos, fundamentales y morales de la comunidad LGTBI por no colgar la bandera arcoíris en Cibeles, pero que, sin embargo, no tienen problema alguno en ser fervientes defensores de Palestina, que es un lugar en el que en vez de colgar la bandera arcoíris directamente cuelgan a homosexuales en grúas por impuros», recuerda.

«No podemos debatir en términos racionales con los nazis porque su argumentación no es racional. Piden un alto al fuego a sabiendas de que eso significa el rearme de Hamás para volver a cometer una matanza. Piden un alto al fuego cuando ni un sólo día Hamás ha dejado de lanzar cientos de misiles contra población civil israelí. Piden un alto al fuego cuando aún hay 126 rehenes secuestrados en túneles en los que se esconden los altos mandos de Hamas que, por cierto, no son políticos, son terroristas», señala Pilar R. Losantos.

«Israel va a ganar la guerra militar con certeza y es irrelevante si gana o pierde la guerra mediática porque en la que sin duda va a arrasar es en la batalla moral. Aquí sólo hay dos bandos: el de los que pudiendo cometer un genocidio no quieren, y el de los que queriendo cometer un genocidio no pueden», explica la presidenta no ejecutiva.

«En este periódico lo tenemos claro: o Israel o barbarie. Para que todos ganemos, tienen que ganar», recuerda.