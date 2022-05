La última idea de la factoría de mamarrachadas del Gobierno es puro populismo. Pretende dejar sin efecto el descuento de los 20 céntimos en el precio de los carburantes en el mes de julio para dar 30 céntimos en forma de cheques a las rentas más bajas. La medida es la quintaesencia de la demagogia, pero tiene visos de salir adelante después de que el Ejecutivo socialcomunista haya comprobado como el descuento de los 20 céntimos no ha servido para nada, porque el precio de las gasolinas ha subido más que la rebaja y los españoles siguen pagando un 9% más que en enero, mientras Hacienda sigue haciendo caja. No nos engañemos: como la voracidad recaudatoria del Gobierno no conoce límites, pretende reducir notablemente el número de españoles con derecho al descuento para seguir inflándose.

Lo sensato habría sido aplicar una rebaja de impuestos, en lugar de recurrir a este tipo de dádivas de poca monta que no solucionan el problema de fondo. Pero como tienen que cuadrar a capón las cuentas del Estado, el Gobierno no está dispuesto a bajar la carga fiscal de los carburantes bajo ningún concepto. Y se han inventado, sobre la marcha, la parida esa del cheque gasolina a las rentas más bajas. ¿Y a partir de qué cantidad considera renta baja el Gobierno? Y ya puestos: ¿Una familia numerosa de renta media tendrá derecho al cheque? Estamos ante lo de siempre: la demagogia por bandera y los españoles haciendo malabares para llegar a fin de mes. El fracaso de la subvención de 20 céntimos es incuestionable, pero como no son capaces de reconocer que no ha servido para nada, se inventan ahora el cheque gasolina para las rentas bajas, que es algo así como el bono social de la luz. O sea, pura filfa. Eso sí, bajar impuestos, ni de broma. Claro, se están forrando a nuestra costa.