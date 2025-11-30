¿Se pensaba la ministra Redondo que nos íbamos a callar?

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, es capaz de decir que es mentira que la Fiscalía advirtió en un informe de las «dificultades» para la utilización de los dispositivos telemáticos de protección de las víctimas de violencia de género, pulseras, en algunas provincias españolas por «razones geográficas». Dirá que es un bulo y que OKDIARIO tergirversa intencionadamente el documento del Ministerio Público. Sin ánimo alguno de polemizar invitamos a la ministra a que eche un ojo a la memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2022 para que compruebe que, aunque formamos -y a mucha honra- parte de la «fachosfera», no mentimos. Quien sí se ha subido a lomos de la patraña es ella, que desde que este periódico denunció el fallo sistémico en las pulseras antimaltrato no ha dejado de faltar a la verdad. En definitiva, fallaban las pulseras y, lo que es aún más grave, fallaron los dispositivos previstos por el Ministerio de Igualdad en el caso de que no funcionaran las pulseras. O sea, el caos más absoluto.

Tal vez la ministra Redondo albergara el deseo que OKDIARIO se olvidara del asunto aprovechando que la corrupción del PSOE absorbería muchas de nuestras energías periodísticas. Pues ya ve que no, que damos para todo. Para seguir denunciando las chapuzas de su departamento y para desvelar informaciones exclusivas sobre la mugre socialista. No nos vamos a callar, entre otras cosas porque nos molesta un poco que nos llamen mentirosos. Y es que las distintas memorias de la Fiscalía a lo largo de estos años vienen constatando las múltiples deficiencias en la seguridad de las mujeres maltratadas. Por ejemplo, en el informe de 2023, la Fiscalía avisa de la alarmante carencia de Unidades de Valoración Forense Integral, que califica de «mal endémico instaurado a nivel nacional». ¿También es un bulo?, ministra. Ya ve que no nos vamos a callar. Porque hay algo peor que la impericia o negligencia: la mala fe, señora.