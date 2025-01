Pasado, presente y futuro

El 2024 pasará a la historia como el año en que se retiró Rafael Nadal. 2025 le aguarda bajo la expectativa de lo que hará en el futuro porque nadie le imagina en paro o dedicándose exclusivamente a la familia y a sus negocios ajenos al deporte. Dicen que el golf se le da bien, pero aun tiene tiempo para pisar el «green». A Mateu Alemany y Nando Pons, artífices del Mallorca desde Cúper a Grande, les pillará ya entrenados.

Hablando del subcampeón de Copa, ha cerrado un año feliz. Nos quedamos con la final de Sevilla ante el Athletic, siempre con el equipo y nunca con la gestión del club, pero también con la necesaria despedida de Javier Aguirre, empañada injustamente por el leve caso Abdón en La Cartuja, y la bienvenida a Jagoba Arrasate que, al final de la primera vuelta, aproxima a sus jugadores a las gestas clasificatorias firmadas por Serra Ferrer, Héctor Cúper, Luis Aragonés y Gregorio Manzano. La verdad, si me dan a elegir prefiero la liga que la Copa, aunque desde el máximo respeto a quienes opinan lo contrario. Para gustos, los colores.

Por el lado sentimental me gustaría aprovechar estas últimas lineas del ejercicio para abrazar virtualmente a muchos de los amigos que me ha dado el deporte tanto en la crítica como en la alabanza. Alberto Tous, Carlos Moyá, Trobiani, Riado, Fortunato, Vidal, Oviedo, Xavi Torres, Chea, Morey, Toni Prats, Miguel Angel Moyá, Damián Amer, Sahuquillo, Gallardo, Jaume Bauzá, «Bussy», Fernando Gilet, José Luis Berbel, Joan Ordinas, Tomeu Bonet, Mateo Palmer, Jaume Cladera, Vicenç Grande, Matias Rebassa, Emilio de la Cámara, Muñoz Tovar, José María Lafuente, Ramón Perpiñá, Miquel Ballester y una larga relación de directivos, deportistas, árbitros y, en definitiva, personas, que por supuesto nos nos vemos todos los días, pero nos gusta saber unos de los otros y, al encontrarnos, ambos nos alegramos. Quedan incluidos los de los dos primeros párrafos y aquellos que la memoria puntual me impide citar. ¡Mecachis!.

La palabra procede del silencio, igual que el futuro del presente una vez aprendido el pasado.