No es tan fácil engañar a la Justicia

El sanchismo es, entre otras cosas perniciosas, un acto de irresponsabilidad y de deslealtad con los principios de la democracia, pues se articula alrededor de una coalición mafiosa con los enemigos de nuestra nación y del régimen democrático que nos hemos dado. Y a partir de ahí, y como quien traiciona lo más, traiciona lo menos, a su líder le ha resultado fácil no sentirse concernido por ningún otro tipo de obligación o compromiso.

Pero una cosa es que Pedro Sánchez ignore los límites éticos y que no asuma ninguna responsabilidad política, desoyendo a cualquiera que se la demanda, y otra muy diferente que se obvien las responsabilidades legales y se desprecie, o incluso se insulte, a los jueces y fiscales que están obligados a exigírselas. Y ese camino, que no es el mejor y tampoco es el recomendable, es el que han decidido tomar él y los imputados de su entorno personal y político.

El pasado jueves José Luis Ábalos se presentó en el Tribunal Supremo desplegando cinismo y aparentando una actitud de colaboración con la Justicia. Pero, en verdad, la declaración por decisión propia anticipaba la necesaria citación, con presencia ineludible, por parte del instructor. No se trataba más que de una añagaza técnica de dudoso efecto práctico, porque la aparente voluntad colaborativa no se condice si después no contestas, o lo haces con burdas evasivas, a las preguntas clave de los jueces o de la acusación. Como en esos exámenes tipo test en que las respuestas erróneas restan puntos, Ábalos optó por callar ante cuestiones que necesariamente tenía que conocer; y cientos de preguntas sin responder y de aclaraciones no ofrecidas delatan una comparecencia estratégicamente calculada que obviamente no engaña a nadie, y menos que a nadie a los avezados jueces del Supremo que no llevan bien que se les tome por tontos.

La estrategia seguida por Begoña Gómez, y por el propio Sánchez, ante las investigaciones y diligencias del juez Juan Carlos Peinado, es todavía más incomprensible. Bastaría con un mínimo de experiencia del abogado defensor, y con algo de psicología y un poco menos de soberbia por parte de ellos, para entender que a los órganos judiciales no les gusta ser intimidados, insultados y calumniados. En vez de dar respuestas a las preguntas del juez, han optado por los silencios, la obstrucción, los recursos y las querellas; y a la vista de cómo está evolucionando el caso, tampoco parece que sea éste el camino acertado.