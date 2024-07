No querías, Macron, frenar a Le Pen, pues ahí tienes a la extrema izquierda

Hay líderes políticos que se creen tocados de una inteligencia y sagacidad que, a la hora de la verdad, no son otra cosa que una portentosa exhibición de estupidez. Es lo que le ha ocurrido a Emmanuel Macron, presidente de Francia, que se estrelló en las urnas en las elecciones europeas y disolvió el Parlamento en un movimiento que se ha vuelto en su contra y, lo que es peor, de Francia. Para frenar a la «extrema derecha», clara vencedora de la primera vuelta de las legislativas, llegó a un acuerdo con el Frente Popular que ha logrado evitar una mayoría de la formación de Marine Le Pen, pero a cambio de engordar a la extrema izquierda, cuyo máximo exponente, Jean-Luc Mélenchon, pasa por ser un comunista furibundo que le baila el agua a Putin y un declarado antisemita que culpa a Israel de haber sembrado el odio de los terroristas de Hamás. Mélenchon es partidario de elevar el gasto público a niveles insostenibles y de la intervención sin límites del Estado. Es de esos comunistas que siguen teniendo a Lenin de referente y pretenden acabar con la economía de mercado limitando al máximo la libertad empresarial.

Mélenchon ya ha reclamado un primer ministro de su cuerda, toda una amenaza para Macron, que tendrá que hacer encaje de bolillos para frenar a una extrema izquierda que ha sido la fuerza más votada después de que el presidente francés se haya consagrado como un perfecto melifluo, un moderadito de esos que son una bendición para la izquierda más sectaria. Macron se ha coronado como el máximo exponente de la estulticia política. Es de esos dirigentes que tienen tan alto sentido de sí mismos que no son capaces de contener su vanidad. Otro que ha venido con el clásico «yo o el caos». Pues ahí tienes, Macron. No querías a la «extrema derecha» y le has entregado Francia a la extrema izquierda. La segunda nación de la UE bajo la amenaza del comunismo más reaccionario. Eres un fenómeno, Macron.