No es oro todo lo que reluce

Algunas instituciones emiten certificados de «signos externos de riqueza» que acreditan el valor de inmuebles, pago de alquileres, vehículos en propiedad, fincas, embarcaciones, empleados a su cargo, y otros indicativos que determinan el poder económico de individuos o empresas. No pocos han servido de pista a los inspectores tributarios para descubrir fortunas desconocidas.

No parece que este sea el caso del Mallorca. La reforma de Son Moix se ha llevado a cabo a través de la hipoteca a 50 años pactada con la Liga de Fútbol Profesional con el fondo CVC que compromete pagos hasta el año 2050 más o menos y la titularidad del estadio, pista de atletismo eliminada, continúa siendo municipal sin que el club devengue el menor desembolso.

La política de fichajes no invita a presumir demasiado desahogo en la tesorería. Si la pasada temporada se invirtieron los 22 millones por el traspaso de Kang in Lee, menos los derechos de formación del Valencia, en los contratos de Sergi Darder, Larin y la opción de compra de Morlanes, 20 «kilos», en la actual el mayor dispendio ronda el millón y medio e incluso menos dentro del acuerdo de cesión del bético Rodri que se frustró al final, a pesar de le venta de Rajkovic y Gio en torno a los 12 millones que, pese a los discursos del CEO, Alfonso Díaz, no han sido reinvertidos en futbolistas.

Si la figura del director financiero se ha criticado duramente debido a la gestión social de la final de la Copa del Rey, la campaña de abonados y las dificultades aun hoy no solucionadas, la de Pablo Ortells, director de fútbol, ha caído en barrena. Ir en busca de Nacho Vidal a última hora después de haber rechazado su continuidad, como ya sucedió hace un año con Nastasic, los 3 millones invertidos en el verdadero fiasco del belga Van der Heyden, unido a los del delantero canadiense y el insulso centrocampista citados en el párrafo anterior, ponen no solamente en solfa sino en justificada duda, la labor del químico de Castellón al que Andy Kohlberg, primer responsable, y sus socios otorgaron todo el poder de decisión en su parcela. A no ser que, tal cual parece, no sea oro todo lo que quieren que reluzca.