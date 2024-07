Lo del hermano músico de Pedro Sánchez resulta apoteósico: ha trabajado, cuando ha trabajado, poco, y cuando no ha trabajado por estar en excedencia o disfrutando de un permiso de paternidad -incluido casi un mes de lactancia- estaba, según la Diputación de Badajoz, trabajando. Veamos: la Diputación, a través del programa Ópera Joven que dirige David Sánchez, programó en octubre de 2021 El gato con botas, obra que el organismo controlado por el PSOE puso como ejemplo del excelso trabajo desarrollado por el hermano del presidente del Gobierno. Pero en octubre de 2021, según la Diputación, estaba en situación de excedencia. Lo mismo ocurrió un año después, en octubre de 2022, cuando la Diputación programó Gianni Schicchi, de Puccini, también puesta como ejemplo de su mayúscula profesionalidad por los dirigentes socialistas que contrataron a David Sánchez, que se hace llamar David Azagra. Pero en octubre de 2022, según la Diputación, el hermano del jefe del Ejecutivo estaba de baja de paternidad. ¿En qué quedamos?

Algo no encaja. Mejor dicho: no encaja nada. Si David Sánchez contaba con el permiso de la Diputación socialista de Badajoz para no trabajar en esas fechas, bien por estar en situación de excedencia, bien por estar de baja de paternidad, incluyendo un mes de lactancia, ¿cómo es posible que, para subrayar ante la jueza que investiga el caso la capital importancia del hermano del presidente, la Diputación pusiera como ejemplo dos obras presentadas cuando, justo en esas fechas, no estaba trabajando?

Si en octubre de 2021 David Sánchez disfrutaba de una excedencia, no pudo participar en la organización de El gato con botas por una cuestión elemental. Porque no es lo mismo estar coordinando El gato con botas que estar poniéndose las botas. Lo de la Diputación de Badajoz es de traca: contrataron a David Sánchez por ser el hermano de Pedro Sánchez, le permitieron no ir a trabajar y hacer de su capa un sayo y, cuando les han pillado con el carrito del helado, ya han mentido tanto que no se aclaran ni con las fechas.