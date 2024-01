No hay crispación, lo vuestro es un berrinche

Mis queridos separatistas, paso a explicaros el significado de las palabras, crispación y berrinche, no vaya a ser que os perdáis buscándolo.

Empezando por crispación, que es acción y efecto de crispar, en sentido coloquial refiere «irritar o exasperar a alguien», lo que llevado a otro plano es un berrinche, o sea «irritación grande que se manifiesta ostensiblemente, y sobre todo la de los niños». Por cierto, en Panamá y Perú, el berrinche se refiere coloquialmente al olor a orina, pero esa ya es otra cuestión.

Veréis, mi querido grupo municipal separatista en Cort, el simple hecho de regresar al bilingüismo los premios literarios Ciudad de Palma no significa «volver a la crispación de épocas pasadas». Todo lo contrario: se recupera lo que siempre debió ser normal. De hecho estos premios creados en 1955, es decir en pleno franquismo, ya fueron bilingües durante la dictadura y no pasaba nada. En cambio, fue restaurar la democracia municipal en 1979 y eliminar de inmediato el castellano las veces que la izquierda ha gobernado en Palma. Así ha ocurrido siempre, desde entonces hasta ayer mismo.

Los cuatro alcaldes de centroderecha que han pasado por el salón de plenos se han limitado lisa y llanamente a devolver el bilingüismo a unos premios literarios que siempre lo fueron, si exceptuamos los años con gobiernos de izquierdas y los últimos ocho años de extrema izquierda. Mis queridos progres y separatistas varios, supongo que conoceréis qué quiere decir bilingüismo y si no es así ya os lo digo yo: «El uso habitual de dos lenguas en una misma región». Por tanto, el centroderecha no ha cometido un acto de revanchismo, sí vosotros eliminando el castellano, al optar por la recuperación del bilingüismo que en absoluto significa menoscabo para el catalán, que siempre ha recibido trato igualitario con el centroderecha.

La crispación, mis queridos progres, la generáis en vuestras propias filas y de tanto relinchar, pasa a ser berrinche con vocación de acabar en algarada. La sociedad civil, en cambio, ni se inmuta, porque ésta no es su guerra. Es la vuestra o, mejor dicho, es vuestro negocio institucional multimillonario al imponer el monolingüismo y consolidar barreras que cierren el paso a una normalidad bilingüe que se vive en la calle y nada conveniente para vuestro entramado, que habéis ido consolidando desde hace más de 30 años.

Me parece bien, mis queridos separatas palmesanos, la decisión de boicotear la entrega de los Premios Ciudad de Palma. Pero tengo una pregunta: ¿Sois plenamente conscientes de darles la espalda a los 45 novelistas y 119 poetas que escriben en catalán? ¿Acaso no son ellos también de los vuestros? Os confesaré que me parece perfecto este boicot porque al menos los próximos cuatro años –confío en que sean muchos más- nos ahorraremos el aquelarre de cada año, convirtiendo la entrega de premios en referente de la defensa del catalán y su divulgación. Borrado el castellano, el aquelarre funciona.

El problema de la convocatoria bilingüe, y de ahí las amenazas de «volver a la crispación de épocas anteriores», es que los números son demoledores en relación a los intereses de los separatistas y su bandera de la lengua catalana.

Digámoslo bien claro. Este año se han presentado a los premios literarios Ciudad de Palma 45 novelas en catalán y 647 novelas en castellano, y si de poesía estamos hablando, ahí están los 943 trabajos en castellano, frente a los 119 en catalán. Esta es la realidad del bilingüismo, que genera rechazo acompañado de berrinche en mis queridos separatas. Hace mucho daño el comprobar una realidad que en absoluto es del agrado de quienes creen ser los propietarios, exclusivos, de las políticas lingüísticas. Y mientras tanto, el Govern del PP informando de la epidemia de gripe solo en catalán. Hay complejos de inferioridad que hablan por sí solos y mientras tanto dejan al contribuyente castellanohablante abiertamente indefenso. Es lo que hay.