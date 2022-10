No hay beneficio «caído del cielo» más alto que el de Hacienda

El mantra preferido del Gobierno es que banca y eléctricas tienen que pagar más impuestos por los denominados beneficios «caídos del cielo»; esto es, los derivados del incremento de los precios. Pues bien: no hay beneficio «caído del cielo» más alto que el que está obteniendo el Gobierno socialcomunista como consecuencia de la inflación. De acuerdo con los datos de Hacienda, en los primeros nueve meses del año el fisco ha recaudado por impuestos 181.830 millones de euros, frente a 153.917 millones del periodo enero-septiembre de 2021. Son casi 28.000 millones de euros más que no han ido destinados, ni muchísimo menos, a aliviar el bolsillo de los contribuyentes. Y es que, por supuesto, la cantidad empleada por el Ejecutivo para mejorar la vida de los españoles en estos momentos de crisis no llega a la mitad de esos 28.000 millones de euros. Lo sensato sería que ese exceso de recaudación -ya que Hacienda somos todos- fuera al bolsillo de los españoles por la vía de una reducción de impuestos, pero Pedro Sánchez -que está haciendo negocio a costa del sufrimiento de la gente- no está dispuesto con el argumento de que el Estado de bienestar no puede permitirse aliviar la carga fiscal debido al esfuerzo que está haciendo el Estado en las actuales circunstancias.

Es un argumento falaz, porque si Sánchez emplea menos de la mitad de lo recaudado en ayudas, las cuentas no engañan. La otra mitad que se guarda está sirviendo para impulsar la compra activa de votos con la mirada puesta en las próximas elecciones. No deflactar la tarifa del IRPF le ha supuesto al Ejecutivo elevar la recaudación de manera nunca vista, lo mismo que el IVA, pero ese excedente ni muchísimo menos se ha empleado en aliviar la carga fiscal, sino todo lo contrario. Dicen que Hacienda somos todos, pero unos, empezando por Pedro Sánchez, más que otros. Pedro Sánchez y los beneficiarios del pesebre socialcomunista.