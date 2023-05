Negreira, uno más de la ‘plantilla’ del Barça

Aquí nos han pretendido vender que la relación entre el Barça y el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros era la siguiente: Negreira funcionaba como proveedor de servicios a la entidad azulgrana al remitirle -él y su hijo- una serie de informes y valoraciones técnicas que tenían la consideración de trabajos de asesoría, pero la realidad es que los Negreira cobraban del club con carácter mensual y en verano y Navidades tenían, como cualquier trabajador, sus correspondientes pagas extra. El ex número dos del colectivo arbitral cobró durante años la misma cantidad mensual por sus servicios (41.696 euros), cantidad que se duplicaba exactamente en los meses de junio y diciembre (83.393 euros). Es cierto que el método de facturación cambió con la llegada de Josep María a Bartomeu y adoptó una táctica más anárquica en cuanto a las cantidades para pasar desapercibido, pero durante años los técnicos expertos de la Inspección Fiscal coinciden en subrayar que la facturación tuvo «patrón nómina», pues el cobro se asemeja más al de un empleado que a la de una empresa que presta servicios.

Dejando al margen que el objeto de esas facturas, el «asesoramiento de vídeos técnicos», directamente no existe, lo cierto es cualquiera diría que Negreira era uno más de la plantilla de empleados del club. Con una retribución de 14 pagas. Eso sí, cada verano y como si fuera una factura especial, emitía la número 15 a su «cliente 0001», su pagador preferente: el F.C. Barcelona, que abonaba durante el parón veraniego un bonus de 145.000 euros en conceptos diversos, siempre relacionados con competiciones internacionales veraniegas. Si no fuera porque Negreira tenía otros pagadores podría afirmarse que funcionaba como un «falso autónomo». Y es que Negreira incluso reconoció que su fuente de ingresos principal no era su labor como vicepresidente de los árbitros, sino el acuerdo económico que mantenía con el club azulgrana para conseguir una supuesta «neutralidad»arbitral. En definitiva, que lo de Negreira y el Barça era mucho más que una mera relación mercantil. El club catalán lo tenía en ‘nómina’.