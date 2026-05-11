Moreno triturará al PSOE revalidando su mayoría absoluta

La última encuesta de Data10 sobre las elecciones de Andalucía, y que OKDIARIO publica al límite de lo permitido por una ley electoral que impone a partir de ahora un absurdo silencio demoscópico, coloca al PP de Juanma Moreno en posición de revalidar su mayoría absoluta, con una horquilla entre los 54 y 57 escaños (56 como más probable, un escaño por encima del listón), y con un porcentaje de votos del 43,1%, el mismo que hace cuatro años. Que Moreno logre seguir gobernando en solitario depende de un puñado de votos, pues el último diputado en tres provincias se juega en 1.500 papeletas.

Por supuesto, este reparto de restos no es una cuestión menor, pero con independencia de esto, lo primero que cabe afirmar es que el presidente de la Junta de Andalucía se ha ganado la confianza de los andaluces con una gestión que será mayoritariamente avalada en las urnas el próximo domingo. De ahí que Juanma Moreno tenga el mérito de haber llevado a cabo una auténtica transformación en un territorio que hasta no hace mucho era el granero socialista. El PSOE, por su parte, mira al PP y lo ve cada vez más lejos, porque María Jesús Montero pasará a la historia por cosechar el peor resultado histórico de su partido, perforando el suelo al que cayó en 2022 y que ahora, a tenor de la encuesta, se situará tres escaños por debajo de los 30 de entonces.

Vox, por su parte, registrará un ligero incremento que se traducirá en una subida de entre uno y tres escaños (15-17), un resultado que confirma el ascenso de la formación de Abascal, si bien en menor medida que en Extremadura, Aragón o Castilla y León. A la izquierda del PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía mantienen una interesante pugna, pues la formación de Teresa Rodríguez amenaza con imponerse a la coalición electoral en la que concurren unidos IU y Podemos. En todo caso, es un dato menor, porque lo relevante es que la derecha rozará en Andalucía el 60% de los votos. Eso sí que es una revolución en todos los sentidos.