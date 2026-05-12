Gavira hace soñar a Vox con ser clave en Andalucía: «La prioridad nacional es una cuestión de supervivencia»

Una semana después del primer gran debate previo a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, que se saldó con la clara victoria de las derechas en ese bloque formado por Juanma Moreno Bonilla (PP) y Manuel Gavira (Vox), la televisión andaluza reunió de nuevo a los cinco candidatos para una segunda vuelta.

Un nuevo encuentro que terminó con un resultado similar, ya que Bonilla consiguió salir airoso de los ataques de las izquierdas y Gavira volvió a mostrarse claro y conciso, con un mensaje bien aprendido que mostró a todos los andaluces mientras sus compañeros de debate se enzarzaban en mil y una discusiones. «Ellos crearon los problemas», sentenció en referencia a María Jesús Montero (PSOE) y a Antonio Maíllo (Por Andalucía), ex compañeros de Gobierno.

Y es que el candidato de Vox superó la buena imagen dejada hace tan sólo siete días con un discurso férreo y sin fisuras que se sustentó en los principios del partido de Santiago Abascal: prioridad nacional, importancia para el campo y sentido común. Unas máximas que estuvieron presentes en la mayoría de bloques de los que constó un debate que fue menos intenso que el celebrado en la sede andaluza de RTVE, pero que giró en base a los mismos temas. Una nota homogénea que solo rompieron algunas pinceladas de color y sentimiento, como la aportada por Manuel Gavira en su primera intervención al acordarse de los guardias civiles fallecidos hace unos días por el ataque de una narcolancha en Huelva.

«Queremos lanzar un mensaje en favor de Jerónimo y de Germán y de todos sus compañeros guardias civiles. Para esto sólo hay una solución. El alto o el plomo. O que se paren o que acaben en el fondo del mar. Esto es puro sentido común. Andalucía necesita un Gobierno que le diga a Sánchez que es un traidor y a Marlaska un indigno y un cobarde». Un ataque sin titubeos que sacó los colores a María Jesús Montero, quien prefirió mirar para otro lado para no asumir la incompetencia de sus históricos compañeros de Gobierno.

Así es cómo Gavira empezó un debate en el que siempre fue de menos a más, ganando importancia y peso en sus argumentos y poniendo más que nerviosos a sus compañeros de sala, quienes terminaron quedando maniatados por sus relaciones con un PSOE atascado en el fango de la corrupción: «La condonación de la deuda es hacer la vista gorda con el dinero que nos malversaron y que nos prevaricaron. Que cada día les sale un nuevo caso de corrupción. Señora Montero, que los andaluces no nos vamos a olvidar».

El candidato de Vox consiguió caldear el ánimo de los candidatos de Por Andalucía y Adelante Andalucía, quienes se unieron a Montero en sus ataques al partido de Santiago Abascal. Sin embargo, Gavira respondió con puño de hierro y con los datos en la mano, sin dejarse amedrentar y demostrando estar cada vez más cómodo en este tipo de confrontaciones, en un claro signo de madurez: «Dígame dónde hay un caso de corrupción de Vox, en qué juzgado. Es usted quien tapa todos los casos de los babosos de sus compañeros de partido».

Manuel Gavira está siendo, sin lugar a dudas, el candidato revelación de estas elecciones andaluzas en las que Vox aspira a ser apoyo clave del PP de Juanma Moreno en la nueva legislatura y un nuevo bastión de la nueva España democrática tras Extremadura y Aragón, que busca la caída del actual Gobierno socialista.

«Señora Montero, es el ejemplo del desprecio de Sánchez a Andalucía». Además, cerró su argumentario con la necesidad que a su juicio tienen las reformas políticas que den predominancia a los andaluces respecto a los extranjeros: «Todos conocemos a alguien que necesita ayudas que aquí son imposibles. Y todos ustedes han favorecido las regularizaciones masivas, haciendo de la prioridad nacional una cuestión de supervivencia. Soy hijo de un panadero de Cádiz y sólo quiero para mis hijos lo que mi padre pudo darme, un futuro para prosperar que hoy es casi imposible en Andalucía».