¿Impondría Sánchez a Illa y Pradales, un fondeo marítimo obligatorio como Clavijo?

A la vista del despliegue efectuado en Tenerife por el sanchismo gubernamental con ocasión de la evacuación de los turistas del crucero del hantavirus, la gran pregunta que subyace es por qué no se hizo ese desembarco en Cabo Verde. Con varias ruedas de prensa y diversos ministros de protagonistas, parecía un acto de campaña y que las elecciones autonómicas eran en Canarias en lugar de Andalucía. Aunque no parece ser un atractivo para desplazarse a las islas, que el motivo de ese despliegue fuera para presumir de la logística de la evacuación forzada del pasaje de un barco para prevenir de un virus. Al igual que tampoco parece razonable que el consejo dado por el director general de la OMS a la población canaria de que «se cuiden mucho» sea un aliciente para promover el turismo precisamente.

La respuesta oficial ya es conocida, y ha sido: «Por razones humanitarias, éticas y morales». Aunque quizás fuera para desviar el foco informativo de asuntos no precisamente susceptibles de ser calificados como particularmente «humanitarios, éticos y morales». Protagonizados por socialistas «ejemplares» como Ábalos y Koldo. Esa hipótesis parece imponerse de momento, viendo a Sánchez ayer de campaña en Andalucía diciendo que «el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer». Y que lo hace «con rigor científico y técnico, absoluta transparencia, con lealtad institucional y cooperación internacional».

No le falta, como vemos, ni un solo calificativo de los recogidos en el diccionario para enaltecer el desembarco forzoso. Aunque la lealtad institucional no parece haber sido tan intensa en opinión del presidente autonómico Fernando Clavijo. Y, por ejemplo, puede plantearse la pregunta de qué hubiera decidido hacer si en lugar de ser Canarias la comunidad elegida como sustituta de Cabo Verde en este concreto acontecimiento, hubiese sido Cataluña o el País Vasco la afectada en otro supuesto similar.

Para proteger a los pasajeros de un crucero turístico, ¿hubiese aceptado la petición de la OMS y los hubiese fondeado y desembarcado en algún lugar de las mismas? A Illa y Pradales, ¿les hubiese impuesto el fondeo de la embarcación como a Clavijo? Y quizás no hubiese comparecido junto al representante de la OMS para recomendarles a los vascos y catalanes «cuídense mucho». Lo que acredita que ese humanitario comportamiento depende de su interés político, lo cual no parece ni particularmente ético ni moral.

Quedamos a la espera de información sobre la situación clínica de los evacuados a sus destinos, desde Madrid a Nebraska, confiando en que no se produzca ningún motivo de especial preocupación por su salud. Qué caso contrario, además agudizaría la preocupación que podría convertir ese 10 de mayo de fondeo en aguas de Tenerife en un virtual 8M del coronavirus. Por cierto, esa colección de entusiastas autocalificativos sanchistas dirigidos a la evacuación tinerfeña, ¿son aplicables a la tragedia de Adamuz? ¿Y al histórico apagón del 28 de abril del pasado año, donde la transparencia informativa es tan brillante como lo fue el apagón?

Entre tanto, volvemos la mirada hacia Andalucía, donde el domingo los andaluces deciden qué gobierno quieren para los próximos 4 años en su comunidad. Elecciones que cierran el ciclo de las cuatro autonómicas, comenzado el pasado 21 de diciembre en Extremadura, seguidas por las de Aragón y Castilla y León, donde el PSOE sanchista acumula tres contundentes derrotas. Si Andalucía se suma a esa «exitosa» lista, los socios y aliados del sanchismo —Sumar, ERC, Junts, Bildu y PNV— no aguantarán con su apoyo hasta julio de 2027, cuando desea Sánchez convocar las elecciones generales.

Llegar a ellas con la tarjeta de presentación de ser los avalistas y garantes del acceso y permanencia de la coalición «progresista y feminista» instalada en el gobierno desde hace 8 largos años no es la mejor presentación electoral posible. Ni tampoco para sus alcaldes, que no querrán correr la misma suerte que ellos. Estando prevista la celebración de las elecciones municipales para dentro de un año —el domingo 23 de mayo—, el margen de tiempo para desmarcarse unos y otros se estrecha. Si este domingo se confirma otra gran derrota y nada menos que de su mano derecha en el gobierno y en el partido, María Jesús Montero: alea jacta est. Elecciones este mismo año.