Los lunes a la sombra

Cinco o seis partidos no dan para mucho análisis, pero tampoco partimos de cero al valorar las características de una plantilla poblada de recursos como es la del Betis que en sus dos últimos encuentros ha encadenado sus dos primeras victorias después de un comienzo de temporada convulso por los vaivenes del mercado y su propia participación en la Conference League, otra de esas competiciones que la UEFA se ha sacado de la manga para ingresar más plata a precio de latón.

Lo Celso le ha dado al fútbol ofensivo del equipo de Manuel Pellegrini lo que le proporcionaban Fekir, vendido e Isco, lesionado. Vitor Roque y el Chimy Avila compiten en el frente de ataque, donde el estilete de Abde por la izquierda abre brecha en las líneas de contención enemigas. Marc Roca y Fornals plantan sus reales en el centro del campo y aunque no estuvieran éstos, sobran futbolistas aun considerando las bajas de Johny Cardoso, Sabaly, William Carvalho y Bartra junto a la del malagueño. En resumen y para no extendernos en demasía, el Benito Villamarín es uno de los escenarios más complicados de primera división para cualquier visitante.

Sin Van der Heyden, Llabrés, Asano y, sobre todo, Muriqi, Arrasate se las tendrá que componer con un once lo más competitivo posible y evidentes carencias ofensivas. Sorprender a los verdiblancos delante de las sesenta mil almas que le apoyan desde la grada, aunque no metan goles, exige concentración, velocidad y acierto sin cometer errores por pequeños que sean. La recuperación de Maffeo es una buena noticia contrastada con las ausencias descritas. Pero no es fácil entrar en la cabeza del técnico e interpretar cómo visualiza la manera de contrarestar a su anfitrión. Valjent, Raillo y Mojica pueden acompañar al lateral y Samu se antoja inamovible. Pero luego es cuestión de definir si Adón o Larin son capaces de pelear en solitario, precisan la compañía de Marc Domenech y si la batuta dependerá de Sergi Darder o la orquesta necesita otro tipo de acomodo.

Pitará el catalán García Verdura, que cumple su segunda temporada en Primera. De corte más bien casero no le fue mal al Mallorca con él en Getafe (1-2) y Canarias (1-1), el día de su debut, o el Celta en Palma (1-1). Mejor le fue, eso si, al Betis en Pamplona (0-2) o en Sevilla frente a Las Palmas (1-0). ¡Ojo! con los «penaltitos». Más moderado con las tarjetas.