Lo del PP y Ribera

Tal y como funciona en la práctica el reparto de poder en la Unión Europea va a ser muy difícil que se pueda parar el nombramiento efectivo de Teresa Ribera como supercomisaria a las órdenes de la teutona Ursula von der Leyen, quizá la peor presidente de la Comisión de toda la historia de la Unión. ¡Un desastre sin paliativos!

Después de todo lo que ha ocurrido an España desde hace quince días, y lo que está ocurriendo, comprendo a los antisanchistas que exijan al Partido Popular, que forma parte del grupo mayoritario de la Eurocámara, que paralicen el nombramiento de tan insigne estadista por su penosa trayectoria como activista ultra de la cosa, pero muy especialmente por su pasotismo e incapacidad ante la furia desatada de la naturaleza en Valencia. No es persona que caiga especialmente bien entre sus propios conmilitones , algún dia sabremos la razón por la que Sánchez la cuenta entre sus niñas bonitas, pero es que su ambición incontenible no tiene un pase.

Haber conseguido paralizar su nombramiento en la UE por unas semanas como mínimo no es cosa baladí, aunque a determinados se lo parezca. Por ahí andan Feijóo, González Pons y Montserrat, entre otros, tratando de convencer al poderoso alemán Manfred Weber, gran jefe del Partido Popular Europeo (PPE), que ponga sordina a la ministra de la DANA. Me parece que tal y como bajan las aguas por Bruselas será muy difícil ese objetivo máximo; ello supondría dejar en suspenso a todo el nuevo colegio de comisarios, es decir, al gobierno de la Unión.

La señora en cuestión ha sido paralizada ipso facto. Pretendía pasar de puntillas y lograr la luz verde parlamentaria y… ahí os quedáis. Ha sido puesta en evidencia. Sectarismo, todo. Prepotencia, a raudales. Capacidad técnica más allá de las peroratas made in panfleto, ninguna. Ribera es puro sanchismo. Según su libro de cabecera tras el poder, el averno. Tal es así que antes de irse a Bruselas intenta colocar a su Bacigalupo (marido) en el Banco de España porque su puesto en la CNMV peligra.

¡Así son los rogelios de salón ! A lo que aspiran realmente es a ser élites económicas al precio que sea.