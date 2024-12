A Letizia no le dejaron escribir un diario

No hay duda de que la vida de Letizia es una novela con los ingredientes más apasionados y apasionantes que pueda vivir un ser humano y cuya existencia es distinta a la de los demás españoles plagada, en el mejor de los casos, de inexactitudes e interpretaciones erróneamente cortesanas, malos entendidos y, en el peor, tan sólo de historias sospechosas y frívolas conductas. Tantas cosas conozco que, sin embargo, algunas, aunque muy lejos en su pasado, todavía flotan en mi memoria.

No hay que olvidar que el español siempre encuentra un argumento para justificar un error personal de Felipe, pero es mucho menos generoso con los tropiezos o el pasado de la consorte, otros amores o amoríos y otras bodas. Desde el momento en que se ha convertido en lo que es, su biografía pasa a ser pública y todo ciudadano tiene derecho a conocerla, ya que su vida es pública las veinticuatro horas del día. También lo es su vida privada que no tiene.

Por todo esto y mucho más, Letizia tiene derecho a escribir su diario, sus memorias. Como lo pretendió nada más casarse. No hay que olvidar que fue periodista. Al parecer, Felipe la sorprendió escribiendo. Y se lo prohibió. Cuando entonces… podía. Craso error. Varias reinas que más adelante recordaremos, lo han hecho, lo hacen. Me gustaría que Letizia retomara, ahora que puede, aquella iniciativa. Un diario, si es sincero y se escribe no para ser leído por los demás sino como un desahogo puntual e íntimo, como un onanismo de los hechos de cada día, como hacía la reina Isabel II, puede llegar a ser tan valioso como la propia memoria. ¡¡¡Adelante, querida Letizia!!!

A continuación se detallan los casos de reinas que redactaron sus memorias.

Isabel II

Recientemente, la opinión pública se sorprendió al conocer que la reina más reina del mundo, Isabel II, había estado escribiendo su diario hasta dos días antes de su muerte, el 8 de septiembre de 2022. «Edward came to see me» (Edward vino a verme). Se refería a su secretario privado, que lo era desde hacía mucho tiempo. Exactamente desde 2004. Leal hasta el último día. Pero llama poderosamente la atención que no hiciera ninguna mención a sus sensaciones o detalles del encuentro. Tampoco el contenido de su conversación. Y es que, en su diario que la soberana escribía desde los 15 años, cada noche en la soledad de su habitación y antes de acostarse, dejaba constancia de todo lo que había sucedido durante el día. Hasta los más mínimos detalles. Como la visita de su secretario.

Farah Diba

En mi biblioteca tengo varios libros de memorias de soberanas como resultado de esos diarios, entre ellos los de Farah Diba Pahlavi, que me las dedicó el 12 de diciembre de 2003: «Para el señor y la señora Jaime Peñafiel, que estas memorias sean un viaje a mi vida que vosotros conocéis y apreciáis tanto».

«Dejar Irán fue terrible, ¡tan terrible! Era como dejar a mis espaldas toda mi vida. La pesadumbre aplastaba mi pecho. Yo lloraba en mi interior, pero nadie lo veía. Tengo la sensación terriblemente dolorosa de haberlo perdido todo: mis hijos, mis amigos, mi país. Por todo ello, mi corazón está desgarrado, hecho jirones. Habría preferido morir en mi país que emprender este vagabundeo. ¿A dónde nos llevará? ¿Cómo seguir viviendo, respirando, cuando se tiene el corazón hecho pedazos?».

Noor de Jordania

O las memorias de una vida inesperada de la reina Noor de Jordania también dedicadas en 2003: «A Jaime con mis mejores deseos y sincero aprecio por su interés y afecto por mi amado esposo y por Jordania».

«Me gustaría dar las gracias en especial a mis hijos por la paciencia que han tenido ante mi dedicación casi absoluta a escribir este libro de memorias. Fue su apoyo y el recuerdo de su padre el rey Husein lo que me siguió empujando incluso cuando la tarea parecía excesiva. Dios os bendiga a todos».

Federica de Grecia

También las de la reina Federica, editadas en 1972, con el título Forma de comprender a la reina Federica de los helenos y con la siguiente dedicatoria: «Con el deseo de que la comprensión sea tan beneficiosa para los demás como lo ha sido para Constantino, Sofía e Irene».

Y las escribe con tanta sincera humildad como reconocer: «¿Cuando aprenderé que las puertas no se abran ante mí? Esto lo he olvidado e incurro nuevamente en el error que me humillaba. Como la del coche que no es mío aunque estuviese esperando a la puerta del hotel. Instintivamente, supongo que cualquier coche que está a la puerta ha de estar esperando a que yo suba. Todavía sigo aprendiendo para igualarme más con mis semejantes. Porque mi existencia ha sido distinta a la de los demás solamente por mi condición de reina».

Fabiola, reina de los belgas

La reina española de los belgas fue otra soberana que escribía un diario. Lo supe personalmente cuando Jaime de Mora y Aragón, el hermanísimo de la soberana, nos abrió las puertas de la vivienda familiar del Palacio de Zurbano, por 500 pesetas de la época, a quien esto recuerda y a Jesús Hermida mientras Fabiola se encontraba en Bruselas convirtiéndose en reina de los belgas. Y lo hizo permitiéndonos curiosear en el que había sido el hogar de la ciudadana Fabiola.

Al abrir el cajón de la mesilla de noche de su dormitorio, vimos con agradable sorpresa un cuaderno en cuyas tapas ponía «Mi diario». Y lógicamente nos lo llevamos. Al regresar Fabiola, que había tenido conocimiento de la visita de los dos periodistas por el reportaje que se había publicado sobre su casa, lo primero que hizo fue mirar el cajón de su mesilla de noche. Al notar su falta, nos denunció. Y Franco, que había capitalizado en su propio beneficio la boda como un reconocimiento europeo del régimen, se volcó de tal manera que, al regreso de Fabiola desde Bruselas, tras el anuncio que tuvo carácter de apoteosis política, cuando supo de la denuncia de Fabiola las fuerzas de seguridad irrumpieron en mi casa para conducirme detenido a la Dirección General de Seguridad, entonces en la Puerta del Sol, exigiéndome la entrega inmediata del diario. Pero yo no lo tenía. Y no mentía. Mientras permanecía detenido en el despacho del director general de la Policía, apareció Jesús Hermida, también detenido esa madrugada en su domicilio, llevando el diario en las manos. Fabiola podía respirar tranquila. El contenido no se publicó jamás. Pero ella se vengó de su hermano cuando, unos días antes de la boda que como todo el mundo sabe tuvo lugar el 15 de diciembre de 1960 y cuando Jaime de Mora se disponía a tomar un avión con destino a Bruselas para asistir a la misma, la Policía se lo impide por orden directa de… ¡¡¡Franco!!! Tuvo que contentarse con ver la ceremonia en Madrid por televisión.

Las memorias de Juan Carlos

¡Me gustaría incluir aquí las memorias que el Rey Juan Carlos ha dictado al gran Carlos Herrera, y que yo estoy leyendo, sobre su vida, sin omitir absolutamente nada, con una sinceridad que emociona! Por primera vez, habla del accidente que costó la vida a su hermano Alfonsito, confesiones que impactarán a la opinión pública por lo que en ella se cuenta y que desvelan todo el proceso de la transición, el drama de su abdicación… Están ya preparadas para ser publicadas en cualquier momento. Los lectores de OKDIARIO tendrán puntual información.

Chsss…

¡Ay! Padre Ángel, ¿qué coño hacías ahí junto al «puto amo»?

El hermano del rey se niega, con uñas y dientes, a marcharse del palacio en el que vive.

Según la revista People, la consorte no parece una reina sino una artista y el retrato podría ser el póster de una película o lo más parecido a Julia Roberts promocionando un perfume de Lancome, digo yo.

Hay quien considera a Broncano como una marioneta de Pedro Sánchez.

¡Increíble!, el miembro del Gobierno más vulgar por su aspecto, tacha de la lista de invitados a la ceremonia de entrega de las Medallas de Bellas Artes a ¡Curro Romero!, ¡Espartaco!, ¡El Juli! y al ganadero ¡Miura! Y se queda tan pancho. De vivir Picasso, ¿qué le diría a este impresentable?

Como escribe Rosario Pérez en ABC, el ministrillo comunista «no molesta a los taurinos, ofende a la historia con sus desplantes de incultura».

El famoso diseñador Lorenzo Caprile celebra el lanzamiento de una vajilla amadrinado por Eugenia Martínez de Irujo, de la casa de Alba.

Sorprendió que a la misa por el décimo aniversario de la muerte de la inolvidable Duquesa de Alba, en la iglesia de los Gitanos de Sevilla, no asistieran ni sus hijos Eugenia y Jacobo ni ninguno de sus numerosos nietos. Sí lo hizo Alfonso Díaz, su último marido.

¿Será verdad que la ex pareja de su madre les reclama a sus hijas el importe de dos préstamos: uno de 10.000 euros y otro de 40.000?

Y ya que hablamos de dinero, Errejón cobrará 25.000 euros en total como indemnización por sus ocho años como parlamentario.

El famoso presentador de tan mal talante, de 50 años de edad, ha oficializado su noviazgo con una joven de 28 de asombroso parecido con su anterior novia.

¡Atención! Al parecer la nena, hija de mamá, ya está embarazada de tres meses. Las exclusivas no tardarán en llegar previo pago of course.

La hija extramatrimonial reconocida del rey Alberto II de Bélgica y medio hermana del actual soberano ha sido apartada de las celebraciones de la familia real: «No soy bienvenida».

Por culpa de ella, Paola, la dulce Paola, reconoce: «Fui infiel y no me arrepiento».

Después de una vida de novios, amantes y dos maridos reconoce que «llevo nueve años sin acostarme con nadie».