¡José Luis, sé fuerte!

El 6 de noviembre de 2021, cuatro meses después de que el presidente del Gobierno cesara a José Luis Ábalos como ministro y le forzara a abandonar la secretaría de Organización del PSOE, Pedro Sánchez le escribió un mensaje de WhatsApp a su exministro en el que le dijo: «Buenos días, José Luis. Hace tiempo que no hablamos. Te escribo para trasladarte mi solidaridad ante los infundios que, por desgracia, estamos viendo en los medios. Un abrazo. Pedro». ¿Y cuáles eran las noticias que se publicaron aquellos días y que el presidente del Gobierno calificó de «infundios»? Estos son algunos de los titulares recogidos por la prensa en esas fechas: «Carmen Calvo dio la voz de alarma: No podemos abolir la prostitución y mantenerlo como número tres»; «La supuesta relación de Ábalos con la prostitución, el detonante que terminó con él»; «Sánchez echó al ministro por su oscura doble vida»; «Ábalos se defiende: Es falso que destrozase una habitación en Paradores».

Algo más de tres años después, OKDIARIO publicó unas grabaciones en las que los empleados del Parador de Teruel nos confirmaban que, tal y como se estaba publicando los días antes a que Sánchez enviara su cariñoso mensaje de apoyo a Ábalos, calificándolo como «infundio», en plena pandemia, el 15 de septiembre de 2020, el que fuera mano derecha del presidente del Gobierno llevó una furgoneta llena de prostitutas al parador de Teruel, donde se montó una juerga que terminó destrozando la suite que él ocupaba. Por estas declaraciones, la empresa pública Paradores, dirigida por la ex ministra sanchista Raquel Sánchez, amenazó por carta a sus empleados con la esperanza de así conseguir amordazarlos. Pero las noticias que vinculan a José Luis Ábalos con la prostitución no han parado desde entonces.

Hace poco más de un mes OKDIARIO publicó que «Koldo y Ábalos tenían un equipo de 6 prostitutas brasileñas para agasajar a contratistas del ministerio». Los nombres de Adriana, Alini, Ely, Tatyy o Iris, se sumaban así a los ya conocidos de Jésica Rodríguez, «sobrina» de Ábalos que figuraba en un catálogo de prostitutas y que fue colocada en las empresas públicas Ineco y Tragsatec; Claudia Montes, Miss Asturias 2017 y Andrea de la Torre, ambas colocadas en una filial de Renfe; y Nicole Neasccu, ex madame y ex empleada de Emfesa. Todas las noticias que Pedro Sánchez calificó como «infundios que, por desgracia, estamos viendo en los medios» han acabado confirmadas una tras otra por lo que la única conclusión a la que podemos llegar es que el presidente del Gobierno, de quien depende orgánicamente la presidenta de la empresa pública Paradores, conocía todos estos desmanes de su mano derecha, los consentía y, sólo ante la certeza de que iban a ser publicados, lo cesó para intentar que no le salpicase el escándalo.

El mismo PSOE que exigió la dimisión de Mariano Rajoy cuando se hizo público su famoso SMS a Bárcenas, sin que entonces le preocupara su derecho a la intimidad, desprecia ahora los whatsapps de Sánchez a Ábalos, calificándolos de «filtración de mensajes personales». Por eso deberíamos ser capaces de responder a estas preguntas: ¿Por qué Sánchez fingía ante Ábalos llamando «infundios» a las noticias que los dos sabían que eran las verdades del barquero? ¿Por qué el presidente del Gobierno intentaba que Ábalos creyera que lo había cesado por otros motivos y no por una relación con la prostitución que muy pronto iba a ser por todos conocida? ¿Por qué Sánchez se mostró tan despectivo con otros ministros a los que cesó, como ha contado el mismo Maxim Huerta y tan cauteloso con Ábalos? ¿Por qué, después de cesarlo lo volvió a colocar en las listas para que volviera a aforarse como diputado, pese a saber que todos estos escándalos con prostitutas iban a salir a la luz? Ojalá Ábalos quiera que sepamos qué información maneja sobre Sánchez para que éste disimule llamando infundios a las noticias que ambos saben que son ciertas y emulando a Rajoy al decirle: ¡José Luis, sé fuerte!, quizá con la misma esperanza de conseguir así su silencio.