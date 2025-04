Paradores amenazó por carta con el despido a los empleados que contaron la juerga de Ábalos a OKDIARIO

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha revelado este martes que el Gobierno de Pedro Sánchez -a través de la empresa pública Paradores de Turismo SA- mandó una carta a los trabajadores del Parador de Teruel con amenaza de despido tras la exclusiva de OKDIARIO sobre la juerga de la trama Ábalos, que recogía testimonios de personal de este hotel.

En sesión de control en el Senado y en un cara a cara con la ministra Portavoz y de Educación, Pilar Alegría, entonces delegada del Gobierno en Aragón, Emma Buj le ha reprochado que su Gobierno «amenace con una carta de despido» a los trabajadores del Parador de Teruel que hablaron con OKDIARIO. Esta comunicación se mandó al día siguiente de la exclusiva de este diario, esto es, el 8 de abril de 2025, según Buj.

«Los amenazaron no por mentir, que habría sido lo lógico si faltaban a la verdad, sino por supuestamente faltar a la cláusula de confidencialidad», ha añadido. «Por eso, tardaron (ustedes) siete días en dar explicaciones, el tiempo que les habían dado para hacer alegaciones. Y sólo cuando estaban seguros de que habían impuesto la ley del silencio, lanzaron un comunicado», ha denunciado la senadora del PP. Una nota donde el Gobierno «no ha negado los hechos», ha enfatizado Buj.

«Tienen ustedes escándalos por corrupción, sexo y ahora la ley del silencio. ¿En qué momento dejaron de parecerse a un partido y empezaron a parecerse a una mafia? Señora alegría, usted que es tan socialista, díganos, ¿defiende a los trabajadores del Parador de Teruel que han sido amenazados de despido por contar lo que allí ocurrió o defiende al señor Ábalos? ¿Está usted con los trabajadores amenazados de despido o con el señor Ábalos y Koldo?», ha planteado Buj a Alegría, que ha evitado contestar al respecto y ha escurrido el bulto sobre la carta remitida por Paradores a su personal. Esta empresa pública está ahora presidida por Raquel Sánchez, ex ministra de Transportes y sucesora de Ábalos en esta cartera.

De esta manera, la alcaldesa de Teruel ha exigido explicaciones a Pilar Alegría sobre esta carta de Paradores y sobre los hechos acaecidos el 15 de septiembre de 2020. Un episodio en el que hubo «destrozos» y «novias que no son novias», es decir, prostitutas, según los testimonios que publicó OKDIARIO sobre la fiesta del entonces ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE.

Por su parte, la ministra Alegría insistió en hablar de una campaña contra ella lanzada desde «bots anónimos» en redes sociales, acusando al PP de Aragón de estar detrás y activar «el botón del ventilador del odio», bajo el «amparo» del PP nacional que dirige Alberto Núñez Feijóo.

Según la secretaria general del PSOE de Aragón, en las últimas semanas ha recibido mensajes de solidaridad de «distintos dirigentes de todos los partidos, a excepción del PP», al que ha reprochado que condene «siempre con peros». Tras ello, ha señalado que entre esos mensajes de apoyo también hubo uno de Pablo Casado «a título personal». Alegría se ha referido al ex líder popular como el «dirigente del PP al que tiraron por el balcón cuando se atrevió a denunciar la corrupción en la Comunidad de Madrid».

«Si ustedes se piensan que con esta campaña tóxica me iban a doblegar es que no me conocen; han dado ustedes con hueso. Si algo he aprendido durante estos días es que cabeza alta y ni un paso atrás. Y, en lo que ustedes se refiere, es necesario que se queden muchos años en la oposición porque no están a la altura de gobernar en este país», ha remachado Alegría.

Ante ello, Buj ha replicado que «desde Partido Popular siempre condenamos los insultos machistas a la izquierda y a la derecha, no como ustedes, que sólo se defienden a sí mismos», ha lanzado la alcaldesa de Teruel a la ministra de Educación, reprochándole que presuma de «feminista» cuando «tenían un número dos de partido y del Gobierno que elegía acompañantes por catálogo o colocaba amigas en organismos públicos», ha sentenciado.

Alegría y López a la ‘comisión Koldo’

Este mismo martes, el PP del Senado, a través de su portavoz, Alicia García, ha avanzado que tanto Pilar Alegría como el actual ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, entonces presidente de Paradores de Turismo SA, serán llamados a comparecer el próximo mayo en la comisión de investigación del caso Koldo en la Cámara Alta.

Asimismo, el PP también llamará al entonces director de Paradores de la Zona Este, Miguel López Llena; al director del Parador de Teruel, Joaquín Gutiérrez López, y al director de Negocio de Paradores desde 2019, Carlos Martínez.