El núcleo duro de Sánchez y Bolaños dominaba Paradores cuando ocurrió la juerga de Ábalos con prostitutas

Dos asesores directos del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, formaban parte del Consejo de Administración de Paradores -organismo que presidía Óscar López- cuando se produjo la juerga de la trama Ábalos, con destrozos incluidos, en el hotel de la cadena pública en Teruel, un episodio revelado en exclusiva por OKDIARIO a partir de testimonios de trabajadores del lugar. Se trata de Luis García Martín, amanuense de los discursos de Sánchez, y Rafael Oñate, ex jefe de redes sociales de Ferraz y ex asesor de Bolaños en el Ejecutivo.

Según documentación oficial a la que ha tenido acceso OKDIARIO, la cúpula de Paradores de Turismo de España SA, dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita al Ministerio de Hacienda, celebró un Consejo de Administración el 24 de septiembre de 2020, apenas nueve días después, según los testimonios recabados por este periódico, de la fiesta de Ábalos, Koldo y «novias que no son novias» en el Parador de Teruel el 15 de septiembre de aquel año.

Ese Consejo de Administración se celebró por videoconferencia a través de la aplicación Teams de Microsoft, debido a las restricciones existentes por la pandemia de coronavirus, y estuvo presidido por el entonces máximo responsable de Paradores, Óscar López, hoy ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública. A la sesión asistieron, según la certificación oficial, otros 14 miembros del Consejo de Administración, conformado fundamentalmente por técnicos con alta responsabilidades en el Ejecutivo, pero donde también había presencia de perfiles activistas, ligados al PSOE y muy cercanos al presidente del Gobierno y su núcleo duro. Es el caso de los citados Luis García Martín y Rafael Oñate.

Luis García Martín (Madrid, 1962), más conocido como Luisgé Martín, formó parte del gabinete de Pedro Sánchez entre 2019-2022 (durante este tiempo también fue consejero de Paradores), siendo artífice de buena parte de sus discursos. Con posterioridad, fue nombrado director del nuevo Instituto Cervantes en Los Ángeles hasta el pasado diciembre, y recientemente, ha sido noticia por ser el autor del polémico libro El odio (editorial Anagrama) sobre el parricida José Bretón.

Por su parte, el murciano Rafael Oñate Molina (Cehegín, 1986) fue responsable de redes sociales en el PSOE entre 2010 y 2016, según dice en su currículum. Luego ocupó varios cargos internos vinculados a la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE hasta febrero de 2020 cuando fue nombrado director del Gabinete Técnico de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno que ostentaba Félix Bolaños. Un cargo que Oñate ejerció hasta julio de 2021. Fue aquí, siendo asesor de Félix Bolaños, cuando formó parte del Consejo de Administración de Paradores. Luego, acompañó a Bolaños en el ministerio de Presidencia hasta noviembre de 2023. Pocos meses después, en febrero de 2024 fue nombrado asistente del socialista Adrián Barbón en el Gobierno de Asturias.

Certificación del Consejo de Administración de Paradores del 24 de septiembre de 2020.

En el orden del día de aquel Consejo de Administración, no consta ningún punto concreto que hagan mención expresa al Parador de Teruel ni a los sucesos acaecidos en sus instalaciones apenas nueve días antes. El entonces presidente de Paradores, Óscar López, declaró la semana pasada en Espejo Público que «no tuve conocimiento de ningún hecho así». El ministro añadió que ya preguntó «en dos o tres ocasiones si había pasado algo y me dijeron que no», esgrimió, además de descalificar este periódico por recoger los testimonios de personal del alojamiento hotelero sobre aquella juerga de Ábalos y su ex asistente Koldo García.

Cabe recordar que el empresario Víctor de Aldama, investigado también en el caso Koldo, sostiene que el cese de José Luis Ábalos como secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes en julio de 2021 se debió al contenido que aparecía en un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

«Dicho por el Señor Ábalos, fue por un informe del CNI en el que no solamente vienen distorsiones o pagos raros en diferentes cosas, no solamente por el tema de las mascarillas, sino por otros temas personales del señor Ábalos […] Me imagino que el presidente, por poner un poco de coherencia en ese momento al que era la persona más importante de su Gobierno, pues lo cesa», manifestó Aldama el pasado noviembre en una entrevista en la cadena Cope.

El PP exige explicaciones

Entretanto, el PP ha exigido explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez por lo sucedido en aquella juerga en el Parador de Teruel, apuntando también a la actual ministra Portavoz y de Educación. «¿Qué papel tuvo la Delegación del Gobierno y su delegada en esos momentos, Pilar Alegría, como administración responsable de organizar los viajes ministeriales a la comunidad autónoma? ¿Fue parte implicada en tapar el escándalo? ¿Había miembros de la Delegación del Gobierno alojados en el Parador de Teruel?», han planteado los populares.

En la actualidad, la entidad pública Paradores está presidida por la sucesora de Ábalos en Transportes, la ex ministra Raquel Sánchez Jiménez, que tiene como número dos, esto es, como secretario general, a Ricardo Mar Ruipérez, precisamente el que era jefe de Gabinete del propio Ábalos en la fecha de la juerga.