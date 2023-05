Insólita semana y de ataque a la democracia

Hay varias maneras de hacer el ridículo, pero que una parte del Gobierno lo haga diariamente es de aurora boreal. El ministro que no está invitado al dos de Mayo, que, aun así, se le coloca una silla y la abandona a mitad del discurso de la Presidenta para hacer declaraciones contra el jefe de la oposición, y el jefe de Gobierno dice que «quien no respeta las reglas pierde la razón», aludiendo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, en apoyo a su ministro sin estar invitado, y sin norma alguna que tuviera que hacerlo.

Ayer, en Televisión española, la ministra Belarra es preguntada por esto anterior, pero otra cosa distinta responde diciendo que la presidenta interina de televisión no hace bien con su partido y los vídeos de campaña. Le contesta el entrevistador que es la Junta Electoral la que decide y la ministra vuelve a decirle que no es así…

El presidente de Colombia ataca a España y a la Corona horas antes de llegar a España. Ni el presidente del Gobierno ni nadie le llama la atención. ¿Dónde está la mínima dignidad del Gobierno? Ni se suspende la visita, ni se le dice a su llegada que así no se actúa en una visita de estado, ni se le dice que entre naciones amigas no se hace eso… O ni siquiera se le pide que haga el favor, no ya de pedir perdón, sino que ni siquiera tampoco haga un mínimo gesto de contrición… Isólito e inadmisible de todo punto de vista y sin precedentes en ningún país, por supuesto de órbita democrática, pero seguro que tampoco en países que están en las antípodas de la democracia. Hay mínimos principios irrenunciables pero también infranqueables.

Mucho cuidado además, por muy presidente de Colombia que sea – ya sabemos muy bien la obligación institucional que comporta-, ya que hay que tener muy presente su muy delicado historial y la máxima prudencia y prevención con su persona. España y su dignidad es mucho más importante que un paréntesis de quien no puede dar ninguna lección de ninguna clase.

La Comisión Europea no acepta la rebaja del delito de malversación decidida por el presidente del Gobierno para contentar las exigencias de sus socios independentistas indultados tras el golpe de estado. La Junta Electoral abre un expediente de sanción a la ministra portavoz del Gobierno. El presidente del Gobierno prepara un mitin en Alicante y previamente, la visita a una fábrica de bicicletas cercana en agenda oficial. Así justifica el vuelo del Falcon. Correos insiste en su avión de mercancías, que ya ha dejado un agujero de 25 millones. El Gobierno presenta un plan de estabilidad a Europa inverosímil, con un déficit público desbocado que dice embridará y un crecimiento no creíble, además, sin límites para gastar y subir impuestos. Un vídeo del presidente del Gobierno contra Netanyahu tensa las relaciones con Israel.

El sobrino del Tito Berni ofendido por beneficiarse menos que el ex diputado socialista. Sigue la investigación de la Oicina Antifraude Europea en el caso Tito Berni sobre los cuatro contratos con fondos europeos para adquirir drones. La Justicia en riesgo de parálisis. Gobierno y sindicatos en la misma pancarta el 1 de Mayo con intereses compartidos frente a los empresarios.

El Gobierno acusa al PP de «maniobrar en la oscuridad con la justicia» y de «hecho gravisimo» la reunión del presidente del PP con la Asociación de Fiscales.

Se cumplen en estos últimos cinco años los deseos del partido filoterrorista que apoya al Gobierno con el acercamiento de todos los presos a cambio de votos, y ahora redoblan la petición exigiendo a los socialistas que salgan a la calle en la próxima legislatura.

Es insólito que un Gobierno que se ataca a sí mismo a la luz de todos, y que da un espectáculo de desgobierno, entre vicepresidenta y ministras de Podemos insultando o vejando, también desautorizando y cortocircuitando al presidente del Gobierno y otros ministros, también entre ministros del partido socialista tirándose de los pelos, y todos a la vez como un gallinero. Es insólito ese ejemplo, y que aquí no pase nada.

Insólito que el presidente del Gobierno y la portavoz ataquen a la Comunidad de Madrid y a su presidenta en el día de la fiesta de Madrid y un ministro haga un pasmoso ridículo y no pase nada. Es insólito que se ataque desde un país extranjero a España y a la Corona y ni siquiera llamada de atención o mínimo reproche timorato, aunque sea para decir que por favor no nos ataque con vocecita de niño. Es insólito que se vuelva a deslizar acusación de ataque a la democracia desde la judicatura y auspiciado oscura y secretamente por el jefe de la oposición. Es insólito que Europa continúe la investigación sobre posibles desvíos corruptos con fondos europeos. Es insólito el pacto con filoterroristas. Es vomitivo. La rebaja de la malversación y fomento de la corrupción.

Todo esto, además de insólito, es de una gravedad contra la democracia superlativa y de un ejemplo nefasto de cara a la presidencia de turno europea. Así lo reconocen tanto los votantes de un color, del otro, o del que sea. No tiene precedente alguno. España no lo merece. Los actos del Gobierno humillan a los españoles de bien. Si, los españoles de bien, piensen lo que piensen, pero que tienen dignidad. No hay palabras.