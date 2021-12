Pedro Sánchez Fernández, padre del presidente del Gobierno, guardó 843.000 euros en 2018 bajo el concepto de «reservas voluntarias»en la empresa Playbol SA para no tener que tributar por el IRPF. Las reservas voluntarias son constituidas libremente por los socios sin estar obligados a ello y permite que la empresa pueda atribuirles cualquier tipo de finalidad. En 2017 el montante dedicado a «reservas voluntarias» fue de 218.643 euros, lo que demuestra que fue un año después, en 2018, cuando Sánchez llega a La Moncloa, cuando la sociedad de los Sánchez despega, justo en el momento en que se decide ceder su control a Industrias Playbol SL. Esta última sociedad se constituye en 2016, en un momento en que Pedro Sánchez alberga posibilidades de llegar a La Moncloa (fue designado, incluso, candidato por el Rey). Al final, Sánchez no consigue su objetivo de ser presidente y la sociedad Industrias Playbol SL queda en letargo, sin actividad alguna, hasta, que, oh casualidad, Sánchez consigue llegar a la jefatura del Gobierno tras la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Las preguntas son obvias: ¿Alguien puede dar crédito a la versión del padre del presidente de que se deshizo de su empresa y sólo recibe una cantidad mensual de Industrias Playbol SL por la explotación de su negocio? ¿No será que Playbol SL es una tapadera para desviar la atención? ¿Quiénes están detrás, más allá de quienes aparezcan en el Registro Mercantil, de esta sociedad que surge de la nada cuando Pedro Sánchez cuenta con posibilidades de ser presidente y permanece inactiva hasta que Sánchez logra su propósito?

La sensación que da es que Industrias Playbol SL es una sociedad meramente instrumental que se crea para dar apariencia de legalidad a un supuesto traspaso del negocio de los Sánchez, una empresa pantalla que se ha hecho con el ‘aparente’ control de Playbol SA en circunstancias más que extrañas.

Y a todo esto, el Gobierno sigue de canto, mientras la inmensa mayoría de los medios callan por la cuenta (de resultados) que les tiene.