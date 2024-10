Inda: «Pablo Iglesias, coge el talonario y anota 12.000, es lo que me debes en costas del último juicio»

El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, responde Pablo Iglesias tras notificarse que tiene que pagarle las costas del último juicio que el ex líder podemita ha perdido contra él. «¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Hello. La verdad es que cada vez que te llega una notificación del juzgado, te debes de echar a temblar. Imagino tu careto, tu coleta. Cada notificación del juzgado es una nueva derrota frente a OKDIARIO y frente a un servidor. Nos has puesto tú y tu gentuza de Podemos, innumerables querellas, y todas y cada una de ellas las habéis perdido por goleada, porque por una sencilla razón, por nosotros contamos la verdad», le dice Inda a Pablo Iglesias

En este sentido, El director de OKDIARIO le pregunta al ex líder de Podemos: «Y en ésta última, ¿te suena?, ésta es reciente, calentita del Supremo, pues tumban la demanda que me interpusiste por haber afirmado lo obvio, por haber afirmado una perogrullada, por decir que a Podemos y a ti, sobre todo a ti, te financiaron dos dictaduras. La venezolana, que es una narcodictadura que asesina a los oponentes políticos o los mete en la cárcel, que ha exiliado a 8 millones de personas, ha empobrecido a casi 30 millones de venezolanos y te financió también la dictadura iraní, que cuelga a homosexuales por el hecho de serlo y que lapida a mujeres. En fin, muy ejemplar todo», recuerda.

«Y eso lo conté yo, y es una obviedad. Te fuiste a los tribunales, y los tribunales te han dejado tieso, coletillas», apunta el director de OKDIARIO.

Inda recuerda que «hay un pequeño problema que me acaban de comunicar, y es que te han impuesto el pago de las costas. Me vas a tener que astillar 12.000 €». El director de OKDIARIO explica que «lo que me he traído aquí es un talonario para darte el manual de instrucciones. Vamos a ver, tú aquí tienes que poner, a ver, Pablito, un 1, un 2, un punto, un cero, otro cero y otro cero. 12.000». «Eso es lo que me tienes que abonar por las costas de este nuevo pleito que perdiste tú. Muchas gracias, Pablo. Sigue así, porque nuestras finanzas engordan con tus derrotas judiciales», concluye Inda.