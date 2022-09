La decisión de Ximo Puig de seguir la estela de las comunidades autónomas gobernadas por el PP y ajustar el IRPF acorde con la inflación ha sentado muy mal en Moncloa. «Ximo Puig, íntimo enemigo de Pedro Sánchez, le ha pegado una puñalada trapera al presidente del Gobierno con su anuncio de rebajas fiscales. Maravillosa y bendita puñalada trapera», asegura Eduardo Inda.

Y es que el horizonte electoral se presenta más que complicado si los socialistas no responden a Ayuso, Moreno, López Miras… y los ciudadanos se dan cuenta de que el camino emprendido por Sánchez no es el correcto. «La verdad es que incrementar un 10% el mínimo exento para tributar por IRPF, bajar el IRPF a las rentas inferiores a los 60.000 euros -no precisamente a los pobres-, incrementar un 10% las deducciones que tiene establecidas en los impuestos autonómicos la Generalitat Valenciana y, además de todo eso, recuperar la deducción por vivienda, es una gran medida liberal y hay que decir que el señor Puig ha acertado», reconoce Inda.

El anuncio de las rebajas fiscales del presidente de la Generalitat Valenciana no tapa el desastre de gestión en esta legislatura al frente de la Comunidad Valenciana. Inda asegura que Puig «está siendo un pésimo presidente; entre otras razones, por la dictadura lingüística que está intentando instaurar en las aulas y en la administración. También por el caso Oltra, que él no sé si encubrió pero, desde luego, miró hacia otro lado durante muchos años cuando era un escándalo brutal que debería haber conllevado la destitución de Mónica Oltra hace ya tres años».

La moraleja de toda esta historia, según Inda, es que «Isabel Díaz Ayuso, muy especialmente, y Juanma Moreno son los putos amos. Ayuso empezó con estas rebajas fiscales, le siguió Moreno y después otras comunidades autónomas del PP. Ahora el señor Puig es el primer socialista que se une a estas iniciativas maravillosas para el bolsillo de los ciudadanos». Y es que Inda recuerda que «los ciudadanos, salvo que estén locos o que sean tontos, prefieren que les bajen los impuestos a que se los suban».

La apuesta de Ximo Puig supone también un cambio en la línea que seguían hasta ahora los socialistas y que demuestra que «el proyecto socialcomunista de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, con ETA de compañeros de viaje, está tremendamente acabado. Huyen en desbandada los suyos y lo que se están imponiendo son las políticas del Partido Popular».

«Pedro Sánchez –apunta Inda– debería hacerle un favor a este país e irse, convocar elecciones, lo antes posible. Mientras tanto, ojalá lleguen Page, el presidente de Extremadura y otros líderes autonómicos del PSOE, como Lambán, y sigan con esta corriente liberal de bajada de los impuestos y de alivio de las cargas fiscales que soportan los ciudadanos y no son precisamente Amancio Ortega», concluye.