El pucherazo de Meritxell Batet no puede quedar impune. Esa es la opinión que defiende Eduardo Inda cuando afirma, sin lugar a dudas, que, o «la Justicia condena a Batet y da marcha a atrás con la bananera votación de la reforma laboral o habrá que pensar que estamos más cerca de Venezuela que de la Unión Europea». ¿La estrategia para ocultarlo? Inda la explica así: «La izquierda desvía la atención con los diputados de UPN para no hablar de la golfada de Batet».

El director de OKDIARIO denuncia cómo la izquierda mediática «lleva desde el pasado jueves intentando desviar la atención sobre la cacicada, prevaricación y robo a la soberanía nacional que perpetró Meritxell Batet». «Y lo hacen» -dice Inda- «siguiendo el argumentario que le dictan desde Moncloa».

Y es que Batet se saltó dos premisas fundamentales de una norma que el día de la votación estaba en vigor -como así reconoce el escrito de la Secretaría General-: la primera, no cumplir el requisito de comprobar telefónicamente el voto emitido de forma telemática; la segunda, mucho más grave, no convocar a la Mesa del Congreso para que se pronunciara sobre si procedía que el voto informático del diputado Casero fuera anulado por error y permitirle votar de forma presencial, como solicitó.

Inda cree que «culpar a los diputados de UPN no sólo es mentira, sino que es miserable», al igual que echar toda la responsabilidad al «torpe» diputado del PP, Alberto Casero: «Es un manazas, pero no es el culpable de lo que pasó porque intentó subsanar su error en tiempo y en forma. Espero y confío en que la Justicia actúe sobre Batet, la gran responsable de esta cacicada». «Si la Justicia no condena la golfada de Batet estaremos más cerca de Venezuela que de Europa», sentencia Inda.