El 12 de octubre conmemoramos el Día de la Hispanidad o Fiesta Nacional de España, una gran nación atacada por cobardes, corruptos y canallas que cobran mucho por defenderla.

El imperio español fue el más duradero y extenso de la historia (333 años, 1492-1824) y desde hace dos siglos estamos en decadencia. Reyes, políticos y militares felones (traidores) nos han arrastrado con golpes militares, repúblicas, una dictadura y un proceso ejemplar de transición dirigido por Juan Carlos I, que ensució enriqueciéndose con prácticas corruptas. Desde hace 40 años avanzamos hacia el basurero de la historia, convertidos en partidocracia que infecta y usurpa el Estado y la democracia. El franquismo, nazismo y fascismo murieron, aunque hay “valientes” que quieren combatirlos ahora que ya no están. El comunismo bolchevique está en el Gobierno de España, defiende dictaduras y, apoyado por independentistas y filoterroristas, debilita el Estado y la nación atacando sus símbolos y la lengua común ante el silencio cómplice del presidente y su partido.

En España el Estado no sirve a la ciudadanía sino a su clase política sobredimensionada, con privilegios, despilfarro, coches, palacios… prebendas que pagamos todos y lastran el país. Sobran políticos mentirosos, corruptos, canallas, defraudadores, enemigos de la democracia y generadores de odio, la mastodóntica administración burocrática y sus chiringuitos mamandurrias; falta un Estado que acabe con las colas de hambre, los millones de parados y la pobreza, recaude con justicia y aplique austeridad en el uso de los recursos públicos por los políticos.

España debe aparecer donde un niño no pueda tener juguetes, un anciano pase frio por no poder pagar la luz, un joven no pueda emanciparse con un trabajo retribuido dignamente o una familia no encuentre ayuda para salir adelante. Una España donde se respeten los derechos de las mujeres a abortar mientras el feto no pueda vivir separado de su cuerpo, donde se tenga derecho a morir sin dolor, donde las personas que se quieren se puedan casar sin impedimentos legales. Patriotismo es defender las libertades y derechos y socorrer a la ciudadanía cuando se producen catástrofes. En La Palma, ocho personas viven en una casa de dos habitaciones, seis en una autocaravana y miles en circunstancias similares, sin recibir ni un euro de ayuda y con un 85% de habitaciones de hotel vacías. La burocracia política nos retrata.

España es más que Sánchez, Casado, PSOE o PP; es Don Pelayo, Alfonso X, El Cid, Colón, El Gran Capitán, Ignacio de Loyola, Carlos I, Blas de Lezo, Hernán Cortés, los Reyes Católicos, Felipe II, Almagro, Magallanes, Elcano, Pizarro, Núñez de Balboa, El Greco, Murillo, Velázquez, Goya, Quevedo, Lope de Vega, Cervantes, Calderón de la Barca, Bartolomé de las Casas, Bernardo de Gálvez, María Pita, Menéndez Pidal, Marañón, Concepción Arenal, Antonio Machado, Clara del Rey, Miguel Hernández, Valle-Inclán, Jacinto Benavente, Agustina de Aragón, Ramón y Cajal, Severo Ochoa, Menéndez Pelayo, Ortega y Gasset, Unamuno, Isaac Peral. España son los reyes cristianos deteniendo la invasión musulmana en las Navas de Tolosa, los Tercios, la civilización de América, la fundación de naciones y universidades, la cultura, el mestizaje y una conquista ejemplar comparada en su periodo histórico con británicos, franceses, belgas o portugueses. España son quienes murieron en la Guerra Civil en ambos bandos y quienes pasaron hambre o prisión después. Clara Campoamor, Camarón de la Isla, Manuel Jalón, Vicente Ferrer, Marcelino Camacho, Luís del Olmo, Pérez-Reverte, Felipe VI, Pau Gasol, Indurain, Nadal, Raphael, Serrat, El Barrio… España es cada ciudadano honrado que quiere trabajar, vivir en paz que respeten sus libertades y derechos y que no lo roben. España sigue viva.