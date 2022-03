La guerra es la salida más cobarde a los problemas de la paz (Mann). En la guerra moderna mueres como un perro y sin motivo ninguno (Hemingway). Cuando me preguntan sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica sugiero la mejor de todas: la paz (Einstein). Fanio se suicidó por escapar del enemigo, ¿no es, pregunto yo, una locura esto de morir para no morir? (Marcial). La guerra es la mejor escuela del cirujano (Hipócrates). Las armas tienen por objeto y fin la paz, que es el mayor bien que los hombres pueden desear en esta vida (Cervantes). Sólo hay una guerra que puede permitirse cualquier ser humano, la guerra contra su extinción (Asimov).

No basta con hablar de paz, uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla (Roosevelt). No se necesita una espada para cortar dos flores (Lennon). Los muertos son los únicos que ven el final de la guerra (Platón). La guerra es el arte de destruir a los hombres y la política es el arte de engañarlos (D´Alembert). Preferiría la paz más injusta, a la más justa de las guerras (Cicerón). La manera más rápida de finalizar una guerra es perderla (Orwell). Estar preparado para la guerra es un medio eficaz para conservar la paz (Washington). La guerra es la derrota de la civilización (Juan Pablo II). Para hacer la paz se necesitan dos y para hacer la guerra basta con uno sólo (Chamberlain).

La humanidad construye muchos muros, pero pocos puentes (Newton). La guerra es un asunto demasiado grave para confiárselo a los militares (Clemenceau). La guerra vuelve estúpido al vencedor y rencoroso al vencido (Nietzsche). La no violencia lleva a la más alta ética, lo cual es la meta de la evolución, y hasta que no cesemos de dañar a otros seres vivos, seremos salvajes (Edison). El exceso es el veneno de la razón (Quevedo). Los pueblos alzados en armas jamás alcanzarán la prosperidad (Mandela). Ningún hombre es tan tonto como para desear la guerra, y no la paz, pues en la paz los hijos llevan a sus padres a la tumba y en la guerra son los padres quienes entierran a sus hijos (Heródoto).

Las guerras seguirán mientras el color de la piel siga siendo más importante que el color de los ojos (Marley). Si la paz no acaba con la guerra, no es una victoria (Montaigne). La guerra es una invención de la mente humana y la mente también puede inventar la Paz (Churchill). La violencia es el miedo a los ideales de los demás (Gandhi). La guerra es un método de desatar con los dientes un nudo político que no se puede desatar con la lengua (Bierce). No le demos a un loco armas contra nosotros porque las utilizará (Flaubert). En fin, hasta que un envenenador de élite no se cuele en las cocinas del Kremlin y envenene a Putin, perdurará la sensación de que este asesino quiere exterminar a los europeos.