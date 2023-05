Girona «City», un hueso en Montilivi

Junto con el Osasuna, el «Girona City» ha sido la revelación del presente campeonato de Liga. No solo no ha extrañado la categoría, sino que se ha adaptado a ella con resultados espectaculares como el 4-1 al Real Madrid y el reciente 0-2 en Sevilla. Michel Sánchez, su entrenador, madrileño, 48 años, tras haber pasado por los banquillos del Rayo y el Huesca, asegura no pensar en Europa, pese a que es octavo en la clasificación general y sexto si contemplamos solamente sus partidos en Montilivi.

Es el tercer local más goleador, lo que contrasta con sus malos números defensivos en casa. Castellanos es su ariete, con Stuani en la recámara y un centro del campo bien armado con un estilete como Riquelme cedido por el Atlético, luchadores no exentos de calidad como Borja y Alex García pero, sobre todo, un todo terreno de excepción, Oriol Romeu, un pivote incansable. Muchos ojos siguen a su lateral derecho, Arnau, en una zaga que completan Santi Bueno y David López por el centro, con los zurdos Javi Hernández o Miguel Gutiérrez. Montilivi no es precisamente lo que se dice un campo cómodo de visitar.

Las bajas de Raillo y Gio son malas noticias para enfrentarse a un equipo que lleva 31 goles anotados ante su gente. Tampoco viaja Nastasic, pero si Augustinsson. Valjent, Dennis y Copete flanqueados por Maffeo y Jaume Costa. No queda otra. Siempre quedará Baba, pero no sabemos si será él o Morlanes quien forme pareja con Galarreta. O quien sabe si Dani Rodríguez. Amath, Muriqi y Kang-in Lee completarán la tripulación titular, En la de sustitutos los habituales chavales de adorno: Leo Román, Gayá, Luis Montiel y Benjamín Garay.

Dirigirá el alicantino de 41 años Martínez Munuera. No es muy tarjetero, ni de penaltitos. Con escarapela FIFA no me gustaba demasiado, pero se lució en el Barça-Real Madrid de Copa, con calificación de sobresaliente. El Girona sólo le ha visto fuera, en Getafe (3-2) y en el Civitas Metropolitano (2-1). El Mallorca, por el contrario, en casa con el Almería (1-0) y la Real Sociedad (1-1).