Vamos a divertirnos un rato. Cada año, el día de San Sebastián se inaugura la muestra con las obras seleccionadas de los finalistas del Premio Ciudad de Palma Antoni Gelabert de artes plásticas. La exposición se abre en el Casal Solleric y este año han sido seleccionadas diez obras de otros tantos artistas. Como es de rigor, no hay que perderse la cita. Y a fe que la experiencia no defrauda.

Llegados al Solleric, en el lugar más destacado nos encontramos con lo siguiente: un montaje consistente en una escalera, nueve ladrillos, dos sacos de cemento y un cubo. Para completar el material propio de un albañil faltaban una paleta, una maza una pala y una carretilla, pero qué importa si la idea es buena, si se trata de una investigación, más bien una reflexión, en torno a cuestiones extraídas de la historia, fascista, obviamente, la única historia que cabe en la cabeza del creador. La obra, el montaje, seleccionada y expuesta es de Ro Caminal y se titula Promesas.

En la misma, la artista reflexiona así: “Centrado en el estudio del conjunto arquitectónico proyectado por Ricardo Bofill (…) el proyecto establece analogías entre estas y otras tantas viviendas construidas a partir de los años 40 con la doble finalidad de alojar a la clase obrera y legitimar a nivel popular la dictadura franquista». De haberse esforzado un poco más, habría transitado lo que aconsejaba el gran Leonardo: observa, cuestiona y experimenta, pero se ha detenido en una prosaica superficialidad. Lástima. Del arte solo el artefacto. De aquí, por ejemplo, y en comparación a lo que Guido Beltramani dedico a Palladio en 1975 en su 500 aniversario, en la basílica de Vicenza en Venecia, no media un trecho sino una eternidad.

Y hete aquí una oportuna, y que nos perdone el beaterío, reflexión sobre la reflexión de Caminal. La del crítico Carlos Jover. Dice así: “Tanto el premio como la práctica totalidad de la obra seleccionada en la presente edición apuntan hacia un tipo de trabajo que aman los comisarios y los artistas más conceptuales, aquel tipo de trabajo que no es posible comprender, ni siquiera, en general, degustar, sin que se te proporcione una muletilla intelectiva, un libro de instrucciones por parte del entendido”.

Y añade: “Buena parte del arte que se ha producido en el último tercio del siglo pasado, y en lo que llevamos de éste, tiene esta característica críptica… de manera que, sin información adicional, proporcionada por él mismo o por un comisario de intérprete, por mucho que uno lo intente resultará infructuoso desgranar el jeroglífico en que se ha materializado la obra” Bienvenido al club, Carlos. Y como ya mostraba Pablo Helguera en su exposición en la Fundación March de Palma: curator are the new artist.

Una lluvia de improperios ocasionó hace un par de años esta otra reflexión: “Sabido es que cualquier ocurrencia necesitados de un título y su correspondiente relato, considerados una obra de arte por los expertos y sus devotos papanatas, no deben ni pueden ser cuestionados. En consecuencia, no procede aquí y ahora objetar la ortodoxia…Todas las obras presentadas tienen un título, ya que hoy una obra sin él no merece tal nombre, aunque, en un avance en busca de la sublimación, quizás convendría enmarcar sólo el título y su relato y prescindir de la obra con lo cual probablemente mejoraría el resultado y complacería más al espectador ya que la mayoría de los títulos lo dicen todo”

El Gelabert, las obras presentadas, seleccionadas y expuestas parecen responder a la idea y ser un ejemplo del síndrome Manuel Borja, la de un tipo de arte en el que desaparece la tradición y su historia y predomina la crítica de la periclitada obra donde la tradición de las bellas artes va desapareciendo y el artista confundiendo obra con documentos.

¿Cuál es el objetivo? Sustituir la obra canónica por la proclama política en sus distintas facetas y subsumir en ellas artistas que merecen un lugar preferente. De ahí pues este dilema: ¿arte o artefactos?