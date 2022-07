Los fondos europeos, en manos del transformista de los calzoncillos

¿Se acuerdan ustedes de Rodrigo Cuevas, el transformista asturiano que fue contratado para representar a España en la Expo de Dubai, el «agitador folclórico» célebre por sus actuaciones en calzoncillos? Rodrigo Cuevas se define como «una punta de lanza del electrocuplé, un sex symbol de la copla y artista total». Que tenga tan alto sentido de sí mismo entra dentro de lo natural, pero que un personaje como este haya sido elegido por la ministra de Economía, Nadia Calviño, para integrar el Consejo Consultivo sobre los fondos comunitarios para el proyecto Nueva Economía de la Lengua es una tomadura de pelo descomunal. Si el podemita agitador folclórico es considerado por Calviño como un «representante francamente impresionante» para la Recuperación y Transformación Económica de la Nueva Economía de la Lengua, ya sólo queda cruzar los dedos.

Dice la vicepresidenta primera que gente como el transformista de los calzoncillos va a lograr que «España sea el nodo central de inteligencia artificial en español y que los sistemas integren la riqueza de nuestras lenguas cooficiales en beneficio de la economía y, sobre todo, de las personas». Debe ser que la ministra tiene información privilegiada y que las apariencias engañan. Puede ser que el tal Rodrigo sea un fenómeno, pero más allá de considerarse la «punta de lanza del electrocuplé y un sex symbol de la copla», eso del «artista total» es más que discutible. Sin entrar en disquisiciones que no vienen al caso, la pregunta es si no había gente -aunque no sea «agitador folclórico»- con más hechuras para el cargo que este tipo que ha hecho de la provocación su forma de vida. Si personajes como este son los que van a lograr que España sea «el nodo central de inteligencia artificial en español» horroriza pensar que es lo que va a salir de un proyecto como este. Y es que Rodrigo Cuevas, en la parte que le toca, decidirá cómo se reparten los fondos europeos. Para echarse a temblar.