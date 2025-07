Sale a la luz el futuro de Bertín Osborne y ‘El Show de Bertín’ en Canal Sur tras ‘Tu cara me suena’

Hace unos cuantos meses, Bertín Osborne sorprendió a sus compañeros de El Show de Bertín al comentarles, en directo, que iba a dejar por un tiempo el programa. Algo que, evidentemente, ninguno de ellos esperaba. Visiblemente descolocados, preguntaron al artista por qué había tomado esa decisión. Aunque en ese momento no pudo compartir muchos detalles sobre ese proyecto, no tardó en salir a la luz: iba a ser concursante de la decimosegunda edición de Tu cara me suena. Ahora, el programa de imitaciones que tantísimo éxito cosecha en Antena 3 está a punto de llegar a su fin. Por lo tanto, inevitablemente, son muchos los que se están preguntando qué pasará con Bertín Osborne y si regresará a Canal Sur para continuar con El Show de Bertín. Recordemos que, desde que empezó el proyecto en Antena 3, es el torero Manuel Díaz ‘El Cordobés’ el que le está sustituyendo con un formato llamado El Show.

Como suele ser habitual en estas fechas, Canal Sur ha decidido hacer pública la programación para este verano. Por lo tanto, al estar el diestro al frente de este formato, no ha sido extraño ver que aparecía El Show del Verano. Algo que, habitualmente, también presentaba Bertín Osborne. Por lo tanto, ha surgido la duda de si este año será él quien se encargue de conducir esta versión veraniega de su programa o, por ende, habrá otro sustituto. Parece que el misterio ha quedado resuelto, puesto que los compañeros de Mundo Deportivo han confirmado que, en efecto, Bertín Osborne regresará a su puesto de trabajo en el programa de los viernes en Canal Sur. Así pues, a mediados del mes de julio y tras poner punto y final a su etapa en la decimosegunda edición de Tu cara me suena, el artista volverá a la cadena de televisión andaluza.

Por ende, cumplirá la promesa que hizo antes de marcharse, y es que iba a volver en cuanto le fuese posible. Eso sí, lo hace tras haber hecho un gran concurso en Antena 3, puesto que siempre se ha mantenido en el top 5 de la lista de mejores actuaciones. Algo que no está al alcance de cualquiera, ni mucho menos.

Bertín Osborne anuncia que se retira de los escenarios

Después de varias décadas dedicándose a la música, el concursante de Tu cara me suena 12 parece haber tomado una decisión al respecto. A principios de año, confesó a los compañeros de ¡Hola! que llevaba un tiempo rondándole la idea de retirarse de los escenarios. Ahora ya es una realidad, puesto que Bertín ha confirmado al mencionado medio que en 2026 se producirá el adiós definitivo.

«Quiero hacer una gira bonita, por los lugares más emblemáticos en los que he cantado… y despedirme», explicó. Recordemos que recientemente ha tenido que hacer frente a diversos problemas de salud, como el COVID persistente por el que tuvo que cancelar algún que otro concierto.

De hecho, en el show que dio en febrero de 2024 en Alicante, el propio artista confesó a sus seguidores cómo se sentía: «Me levantaba y me caía. Nunca he estado tan mal. Para mí es muy bonito volver porque de verdad, de verdad que os tengo que decir que lo he pasado muy mal. Volver aquí y empezar otra vez, ha sido muy especial».