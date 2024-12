«Esa izquierda totalitaria» (Bosé)

El primero fue Joaquín Sabina hace algún tiempo cuando afirmó aquello de «tengo ojos y oídos para ver y oír lo que ocurre en el mundo… Ésta no es mi izquierda en la que soñé».

Todo alrededor de la muerte de Marisa Paredes ha sido discurso único, como corresponde a una políticamente sectaria y autoritariamente definitoria. Gente que entiende que ser de izquierdas y abominar del liberalismo (que proviene de libertad) les da un toque de superioridad moral que no se corresponde finalmente entre aquello que predican y cómo viven, generalmente como grandes burgueses acaudalados. Los ejemplos de artistas españoles contradictorios son tan numerosos y conocidos que sólo merece la pena destacar a uno, Pedro Almódovar, quien al mismo tiempo que abre cuentas en paraísos fiscales (Panamá), clama por mejor sanidad y educación públicas… ¡Un genio de la cosa, el manchego!

Otra rara y libre avis ha llegado estos días, Miguel Bosé, para afirmar: «Esa izquierda de ahora son unos caciques, totalitarios. No son progresistas, son retrógrados. Yo he sido siempre de izquierdas, toda la vida, pero con Zapatero me fui porque aquello apestaba». Lo dice uno que hizo el gesto de la ceja con Concha Velasco, entre otros. Es un problema de libertad, señor Bosé. Parece mentira que con lo viajado que está usted haya tardado setenta años en percatarse de algo tan obvio y evidente.

De mucho de lo que ocurre en España en el mundo de los intelectuales, eso que parece una irrefrenable deriva hacia la izquierda, es culpable la derecha democrática, el movimiento liberal, por haberse metido y meterse debajo de la mesa cuando vienen a por ellos. En la esfera de los artistas sucede algo parecido, aumentado y sin corregir. Y si se me apura algo que se puede describir en los platós de televisión, incluso cuando se debate sobre temas políticos.

Unos y otros no se enteraron que en 1989 el pueblo alemán bajo régimen comunista derribó con sus propias manos el Muro. Y si se enteraron padecen de amnesia.

El fin de la Historia, oigan.