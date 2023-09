Dónde está Pepe Bono

Un clásico perejil político de todas las salsas desde 1977, el inabarcable José Bono, ha hecho mutis por el foro, precisamente él que nos tiene acostumbrados, a aparecer en momentos guadiana, generalmente para acudir en socorro del vencedor.

Resulta que en medio del carajal levantado por la posición de Sánchez ante la avanzada independentista, el manchego debe andar perdido por alguna playa dominicana. Su ausencia ha sorprendido tanto a los que apoyan a Sánchez como a los que lo combaten todavía dentro de las filas del PSOE.

En ambos lados hay unanimidad al reconocer que el ex ministro de Defensa con Zapatero debe tener poderosas razones (generalmente, personales antes que políticas) para estar huido en el actual debate que zarandea no sólo al Partido Socialista sino también a toda la sociedad española a propósito de la amnistía que pretenden los golpistas catalanes.

Ya ha habido algún medio que se ha atrevido a aventurar esas poderosas razones del ex presidente del Congreso de los Diputados para no intervenir, contra su costumbre, en el debate establecido. Apunta el mismo medio que el toledano se tentaría la ropa para no molestar a Pedro Sánchez en un tema capital para el presidente del Gobierno en funciones. Y siempre se concluye del mismo lado: las supuestas operaciones económicas del que fuera durante muchos años presidente del gobierno regional de Castilla-la Mancha. Operaciones que, por otro lado, ningún fiscal ha podido de poner sobre legajos.

Los dimes y diretes sobre Bono son recurrentes en la capital. Todo el mundo dice saber de presuntas operaciones irregulares y sus contactos con empresarios bajo sospecha, pero ningún juez ha sido capaz de firmar ningún auto de depurar responsabilidades.

Cuando durante la etapa de Rodríguez Zapatero un periódico publicó un serial con sus presuntas irregularidades, Bono acudió a su buen amigo Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado por aquel entonces, le presentó sus papeles con su patrimonio y pocos días después, Pumpido decretó que estaba limpio de polvo y paja.

Y a continuar.