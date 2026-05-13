La corrupción del PSOE persigue a Sánchez vaya por donde vaya

El problema para el presidente del Gobierno es que la corrupción en el PSOE es tan ancha que vaya por donde vaya se va a topar con algún dirigente socialista que está siendo investigado. Le ha ocurrido en Pulianas, un pueblo de Granada, cuyo alcalde, José Antonio Carranza, está bajo la lupa de la Guardia Civil por varias denuncias de presunta corrupción en diferentes contratos de mantenimiento y obras con empresas vinculadas a la trama de José Luis Ábalos y Koldo García, además de otro supuesto caso de tráfico de influencias en la asignación de un puesto de trabajo para la esposa del edil.

Esta localidad, a 5 kilómetros de la ciudad de Granada, es otra circunscripción que sale en el mapa de la corrupción del PSOE. Por allí pasaron Ábalos y Koldo y, según la investigación de la UCO, que ya está en manos de la fiscalía de Granada, su presencia sirvió para introducir a la empresa Áridos Anfersa SL, una de las sociedades mercantiles vinculadas en Granada y en otros puntos de España, a la trama. Y es que bajo el mandato del tal Carranza se gastaron 300.000 euros en contratos menores y otros 130.000 euros para la remodelación de la Plaza José Tovar, de este municipio.

La UCO ha descubierto que la empresa Áridos Anfersa SL contrató a la mujer de Koldo García, porque, según los audios del propio asesor de Ábalos, necesitaba cotizar para poder tener una pensión digna a los 65 años. Es la misma empresa que la Guardia Civil ha rastreado y que asegura que pasó de la nada a facturar millones a la empresa pública Tragsa.

Ante el alcalde, Sánchez se ha jactado del «buen hacer» de su Gobierno, frente a los que «con el descaro de Ayuso o a la chita callando, como Moreno Bonilla» ejecutan recortes «porque no quieren una Sanidad pública y universal». A su lado, estaba el alcalde investigado. Lo dicho: vaya por donde vaya, a Sánchez le persigue la corrupción de su partido.