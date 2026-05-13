Alavés – Barcelona, en directo | Sigue el minuto a minuto, el resultado y la última hora del partido de la Liga en vivo
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Deportivo Alavés - Barcelona de la Liga
Mendizorroza acoge este partidazo Alavés - Barcelona que cayó en la jornada 36 de la Liga
El Barcelona buscará la victoria para intentar conseguir los 100 puntos esta temporada
Se viene partidazo en Mendizorroza con este duelo entre el Deportivo Alavés y el Barcelona. El conjunto de Vitoria saldrá con todo para intentar sumar los tres puntos y tratar de abandonar los puestos de descenso a la espera de lo que hagan el resto de equipos que también pelean por la salvación. Los babazorros tendrán para ello que superar a un Barça al que podría pasarle factura la resaca de la fiesta del título de la Liga. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en el Alavés – Barcelona.
Deportivo Alavés – Barcelona, en directo
Así está la clasificación de la Liga
Como ya es sabido por todos, el Barcelona se proclamó campeón el pasado domingo tras ganar al Real Madrid en el Clásico que se jugó en el Camp Nou, por lo que los de Hansi Flick están en lo más alto de la clasificación. El Real Madrid es segundo, el Villarreal completaría el podio y el Atlético y el Betis ya se han asegurado su participación en la próxima Champions League. Por la parte baja, el Oviedo ya está descendido matemáticamente y el Deportivo Alavés, Girona, Espanyol, Levante, Mallorca, Elche y Sevilla están luchando por lograr la permanencia, estando los babazorros y los catalanes en la zona roja ahora mismo.
El Barça, a por los 100 puntos
Muchos pueden pensar que este partido ante el Deportivo Alavés es un mero trámite para el Barcelona, pero lo cierto es que Hansi Flick y sus futbolistas tienen un nuevo objetivo. Ahora mismo los azulgranas tienen 91 puntos en su casillero y quedan tres encuentros por disputarse, por lo que si consiguieran ganarlos todos alcanzarían las 100 unidades. Al Barça le toca hoy el partido más complicado, ya que el Alavés está luchando por la permanencia. El próximo domingo jugarían en el Camp Nou ante un Betis que no se juega nada y concluirá el campeonato en Mestalla frente al Valencia.
Partidazo en Mendizorroza
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del Deportivo Alavés – Barcelona que corresponde a la jornada 36 y que se disputará en Mendizorroza. Ambos equipos están listos para afrontar un partido bastante importante, aunque es igual de cierto que las necesidades de ambos son bien distintas, ya que el club babazorro está penúltimo en la clasificación y queda muy poquito campeonato por delante, por lo que están luchando por lograr la salvación.
¡Comienza el Alavés – Barcelona!
¡Y rueda ya el cuero en Mendizorroza! Sacó de centro el Barça.
Hay pasillo
Los jugadores del Alavés le han hecho el pasillo a los jugadores del Barcelona, que fueron campeones de Liga hace unos días.
¡5 minutos!
Aprovechamos que no queda nada para que arranque el partidazo en Mendizorroza para dejarles la previa del Alavés – Barcelona. Los jugadores saltarán al verde en breves momentos.
A qué hora empieza el Barcelona hoy
La Liga programó el Alavés – Barcelona en el horario de las 21:30 horas de hoy, miércoles 13 de mayo, por lo que quedan 10 minutos para que ruede el balón en Mendizorroza.
Dónde ver por televisión el Alavés – Barcelona
Este Alavés – Barcelona se puede ver por televisión en directo por el medio de pago Movistar+. Recordamos también que en OKDIARIO te vamos a contar gratis en vivo online y en streaming todo lo que ocurra en este choque de la jornada 36 de la Liga.
Alineación del Alavés
También compartimos el once elegido por Quique Sánchez Flores para este partidazo que se va a jugar en Mendizorroza. Esta es la alineación oficial del Deportivo Alavés contra el Barcelona hoy: Sivera; Ángel, Tenaglia, Koski, Parada; Rebbach, Antonio Blanco, Guridi, Denis Suárez; Ibrahim, Toni Martínez.
Alineación del Barcelona
Ya conocemos el once escogido por Hansi Flick para intentar seguir peleando por ese reto de conseguir los 100 puntos en la Liga. Esta es la alineación oficial del Barcelona hoy contra el Alavés: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Cortés, Balde; Bernal, Casadó, Dani Olmo; Bardghji, Rashford, Lewandowski.
¡Una hora y media!
Activamos el cronómetro porque ya va quedando menos para que comience este partidazo de la Liga. En breves momentos anunciaremos las alineaciones del Deportivo Alavés y del Barcelona.
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Despeja el Barça
Primer acercamiento del Alavés que terminó en córner. Lo sacó Denis y despejó el Barcelona, pero se reclamó una posible mano de un jugador culé.