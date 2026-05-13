Entrevista a Florentino Pérez en La Sexta hoy en directo | Declaraciones del presidente del Real Madrid ante Pedrerol online

Florentino Pérez no ha dado por zanjadas las explicaciones que quiere dar sobre cuál será el rumbo del Real Madrid de aquí en adelante. El presidente compareció este martes en rueda de prensa ante los medios de comunicación para convocar elecciones, señalar a sus más críticos, reabrir el caso ‘Negreira’ y todos los asuntos que han afectado al club en los últimos meses. Sin embargo, lejos de dejar todo ahí, Florentino ha querido hacer una entrevista para seguir aclarando asuntos que considera no haberlos dejado zanjados.

Durante las horas que estuvo delante del micrófono, Florentino Pérez dejó varios titulares, donde desmintió que sufriera una enfermedad grave y que fuera a dimitir de la presidencia. Lejos de ello, insistió en que volverá a presentarse: «Lamento decirles, por lo que me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que le he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar esta Junta Directiva actual», indicó en la Ciudad Deportiva del club.

Florentino Pérez, que ha dejado claro que tiene «una salud perfecta», ha recalcado que lleva trabajando desde el año 2000, recalcando que los socios son quienes mandan en el Real Madrid y señalando que existe una campaña de desprestigio hacia su persona y al club: «He tomado esa decisión porque se ha creado una situación absurda provocada por campañas para generar una corriente de opinión contraria a los intereses del Real Madrid y especialmente contra mí. Es verdad que aprovechan que hemos tenido unos resultados que no han sido los mejores, pero esto es algo que asumimos porque en el deporte no se gana siempre», subrayó.

Florentino Pérez no se corta defendiendo al Real Madrid

También abordó la reciente pelea entre Valverde y Tchouaméni, que rebajó explicando que siempre ha sido algo que ha existido en todos los vestuarios: «Pero cómo se pelean los jóvenes. Le das una patada, luego el otro te la devuelve y al final, nada, y son amigos también. Pero lo del caos que han querido transmitir algunos y desde luego no lo voy a aceptar. Aquí lo que pasa es que alguien lo ha contado por primera vez, pero también sabemos quién lo ha contado», advirtió.

Por último, explicó que enviarán un dossier extenso del caso ‘Negreira’ a FIFA y UEFA: «Nos hemos encontrado también en este último camino con un hecho que es terrible como el ‘caso Negreira’, un caso de corrupción del que no hay precedente en la historia del fútbol mundial, que es el mayor escándalo de la historia, que no se ha resuelto y que todavía colea. Yo he venido aquí a luchar y a defender al Real Madrid, no a que unos árbitros se enriquezcan con el dinero del Barcelona», aseveró Florentino Pérez.