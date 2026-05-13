Dónde ver la entrevista a Florentino Pérez con Pedrerol en directo online y por televisión en vivo

Florentino Pérez volverá a hablar públicamente. Después de una rueda de prensa histórica en la que atajó todo lo que ha sufrido tanto el presidente del Real Madrid a nivel personal como los ataques al club blanco en los últimos meses, ahora volverá a hablar en televisión dando más detalles de las medidas que tomará para reconducir la situación en el Santiago Bernabéu.

El máximo mandatario blanco regresó en otro momento delicado, con el equipo huérfano de trofeos, con un vestuario que filtra sus disputas y con la sensación de que el club blanco atraviesa una de esas tormentas que se asientan un buen periodo de tiempo sobre el Bernabéu. Florentino Pérez explicó que las convoca para proteger al Real Madrid de quienes, según él, intentan desgastar al club desde distintos frentes: determinados medios de comunicación, posibles aspirantes a la presidencia y los ultras que siguen orbitando alrededor del estadio.

«Me da vergüenza decirlo, pero también me han elegido el mejor presidente del mundo», justo después de recordar que el Real Madrid es, según Deloitte, Forbes o Transfermarkt, el club más poderoso y valioso del planeta. «¿Cómo va a ser el caos si somos el club más prestigioso del mundo? Quiero hablar a los que están detrás de esta campaña, que se mueven en la sombra. Pues que se presenten a las elecciones, ahora tienen la oportunidad de hacerlo. Aquí en el Real Madrid mandan los socios mientras esté yo. El que se quiera presentar, que se presente, pero no ir por detrás a decir que tengo cara de cansado, que será porque trabajo mucho. Tengo que salir a parar esto».

Además apareció el ‘caso Negreira’. Florentino anunció que enviará a la UEFA un dossier de 600 páginas para tratar de lograr una sanción deportiva contra el Barcelona por los pagos al exvicepresidente arbitral José María Enríquez Negreira. Lo definió como «el caso más grave de corrupción de la historia del fútbol» y dejó una frase muy medida para subrayar la distancia moral que quiere marcar: «Yo no vine aquí para enriquecer a los árbitros».

Aunque evitó profundizar en la crisis deportiva, sí quiso detenerse en las filtraciones sobre el vestuario, especialmente en el incidente entre Valverde y Tchouaméni. Y ahí habló desde la lógica de los clubes que entienden que ciertas cosas debían quedarse siempre dentro.

«Me parece peor que lo hayan sacado a la luz. Llevo 26 años y en ninguno no se han pegado dos jugadores o cuatro. Pero queda dentro de la casa. Los que lo han sacado lo hacen porque no están contentos y creen que van a salir del club. El caos que han intentado transmitir algunos no lo voy a permitir. La filtración es peor». Y así transcurrió una de las ruedas de prensa más inesperadas de los últimos tiempos en el Real Madrid. Convocada tras la pérdida de todos los títulos y después de varios incidentes del vestuario que se filtraron a la prensa, Florentino Pérez dio un paso adelante y lo hizo con un principio contundente: «Lamento decirles que no voy a dimitir».

A qué hora es la entrevista a Florentino Pérez hoy

La entrevista a Florentino Pérez comenzará a las 21:00 horas en territorio español. Casi 24 horas después de que diese la rueda de prensa en Valdebebas. Una nueva comparecencia donde se espera que el presidente del Real Madrid vuelva a explicar cómo ha vivido los últimos meses de duras críticas a nivel personal e institucional.

Dónde ver la entrevista a Florentino Pérez en directo y online

Para ver la entrevista a Florentino Pérez, los espectadores deberán poner el canal de La Sexta de Atresmedia en el programa deportivo El Chiringuito de Jugones. Su presentador, Josep Pedrerol, será el que entreviste al presidente del Real Madrid la noche de este miércoles.

En qué canal de TV dan la entrevista a Florentino Pérez hoy

La entrevista de Florentino Pérez se ofrecerá en La Sexta, procedente de la cadena Atresmedia. Una retransmisión que comenzará a partir de las 21:00 horas en horario español.