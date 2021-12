Particularmente y desde la distancia no me acabo de explicar la deficiente primera vuelta del Granada, equipo del que Diego Martínez hizo un ejemplo de entrega, lucha y eficacia y que ha perdido toda efervescencia de la mano de Robert Moreno, un técnico de escaso currículum cuyo cenit fue sustituir a Luis Enrique al frente de la Selección sin que concurriera peritaje previo.

Y es que la base de la plantilla nazarí no ha cambiado apenas. No está Soldado, pero si Luis Suárez, un delantero que sueña con el gol, y no está Foulquier, un lateral que ha dejado su posición a un veterano como Víctor Diaz, santo y seña de Los Cármenes, o un joven como Quini, que sube con fuerza. Otro de sus estandartes es Montoro, en el centro del campo, pero está lesionado.

El caso es que pese a contar con una buena defensa, Germán, Domingos Duarte, el ex sevillista Escudero y con un solo cambio de portero, Rui Silva por Maximiano, ha encajado muy fácil ante sus seguidores y, en cambio, ha marcado poco aun contando con un eje, Luis Milla, bien rodeado por futbolistas rápidos, Machis, o de buen tiro desde larga distancia, Rochina. Sin olvidar la experiencia de Jorge Molina cuando vienen mal dadas. Para mi que el nuevo entrenador no ha encontrado la tecla adecuada y no se lleva nada bien con la afición, ante la que acaba de renunciar a pedir perdón por la derrota sufrida en Copa ante el Mancha Real. ¡Allá ellos!

En el Mallorca es baja Russo, que se une a los Greif, Raillo, Sastre, Lago Jr. y Amath, Igual me dejo alguno, uno ya pierde la cuenta. Luis García Plaza dice que le «han prohibido» dar parte médico del estado de los lesionados en base, asegura, a la ley de protección de datos. Vale. Si es por eso igual no conviene emitir listas de convocados, viajeros y destino. No lo sé. Es un decir. Da lo mismo. Sedlar fijo, con Valjent. Maffeo y Costa. Baba. Kang-in, Dani y……Galarreta o Salva, Sánchez o Kubo, Angel o Abdón, o……… Los canteranos Gayá y Llabrés, de nuevo en la relación.

Arbitra Muñiz Ruiz, el de Pontevedra, el árbitro tranquilo. A veces pita como si el partido no fuera con él, pero no suele cometer errores groseros. Precedentes: Alavés-Mallorca (0-1), roja a Duarte en el minuto 66 y Mallorca-Levante (1-0), penalti en contra que falló Morales. Con él el Granada empató en El Sadar(1-1).