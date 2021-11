Otro dato que no invita al optimismo: las reservas hidráulicas están casi a la mitad que hace un año. En estos momentos garantizan 5.953 GWh, cuando el año pasado por las mismas fechas llegaban hasta los 8.469 GWh. Así que otra advertencia y ya van muchas. Primero fue Enagás, que avisó de que sin garantía de exportación el sistema pierde su garantía plena de suministro. Y luego fueron las eléctricas y Red Eléctrica Española quienes dibujaron un panorama probable de un enero frío con escasa producción de energía eólica y solar por cuestiones climatológicas. En esas circunstancias, el suministro. no está garantizado, por lo que no se descartan apagones.

La última amenaza viene de las reservas hidráulicas, embalses y pantanos que permiten generar, con sus reservas de agua, electricidad en el momento necesitado. El socialcomunismo cargó contra ellos por considerar que eran un diseño “franquista”. Pues bendito diseño, porque son una garantía de suministro, aunque a estas alturas su nivel de agua no es ni mucho menos óptimo al estar sólo al 32,1% de su capacidad; en febrero, estaban al 68,3%. Cierto es que en noviembre empieza el año hidráulico, aunque también lo es que las previsiones del sector confirman que los años muy fríos suelen ir acompañados de precipitaciones más bajas. Y este invierno parece que será frío. Red Eléctrica ha informado extraoficialmente al Gobierno de Pedro Sánchez de que enero puede ser problemático. No se trata de ser apocalípticos, sino de trasladar los datos para que el Ejecutivo mueva ficha por si se dan todas las circunstancias adversas. A eso se le llama prevenir, que es algo que en este Gobierno no se estila.

Desde hace meses, OKDIARIO viene advirtiendo de que el optimismo patológico de Pedro Sánchez puede saltar por los aires si se produce la denominada tormenta perfecta, que no es una entelequia, sino la constatación de una posibilidad que está ahí. Y el Gobierno, como quien oye llover. ¿Conocen ustedes el cuento de Pedro (Sánchez) y el lobo?