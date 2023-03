Resulta curioso comprobar cómo el Barça ha decidido encargar su defensa en los tribunales al abogado penalista Andreu Van den Eynde, el que fuera también letrado del ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras durante el juicio por el 1-O. Estamos ante la figura de un letrado especialista en estrategias legales de defensa. Es decir, un abogado de esos que se crecen cuanto más amplio sea el abanico de pruebas incriminatorias contra su cliente. Que sea este abogado penalista y no otro revela hasta qué punto el club azulgrana es consciente de que va a enfrentarse a un alud de pruebas en su contra.

Van den Eynde defendió a Junqueras acusando a los investigadores de «sesgo», «exageración» y «falta de independencia», calificando de «ilegales» las «escuchas telefónicas» de los días previos al 1-O en las que tanto Guardia Civil y Fiscalía fijaron el inicio del procedimiento. Su forma de proceder es clara: «Nunca debemos dar por supuesto que una pericial de acusación nos ha destruido las posibilidades de una buena defensa o de ganar el juicio». Moral no le falta. El Barcelona ha contratado sus servicios para analizar todos los procesos internos que llevaron al club a pagar siete millones de euros durante 17 años al ex número dos de los árbitros españoles, José María Enríquez Negreira, un caso de presunta corrupción en el deporte que puede tener gravísimas consecuencias para el Barça, toda vez que la UEFA, con independencia del proceso que se dilucide en los tribunales, puede no esperar a que se pronuncie la justicia y condenar al conjunto catalán al infierno de ser excluido de las competiciones europeas, lo que supondría un auténtico mazazo para la ya de por sí maltrecha economía del club. Que el Barça se ponga en manos de uno de los abogados de los golpistas catalanes revela hasta qué punto la cosa pinta negra.