Fact checked

Los responsables de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y del Sindicato Médico Andaluz (SMA) han acudido este martes al Senado para explicar a la Comisión de Sanidad cuál es la problemática actual del colectivo médico y por qué se ha producido un rechazo unánime al borrador de Estatuto Marco que ha presentado la ministra de Sanidad, Mónica García, y del que han asegurado que «consagra el maltrato a la profesión médica».

El secretario general de CESM, Víctor Pedrera, y el presidente de SMA, Rafael Ojeda, acompañados del presidente y la vicepresidenta de CESM, Miguel Lázaro y María José Rodríguez, respectivamente, han comparecido ante los representantes sanitarios de la Cámara Alta para recordar cuáles son las reivindicaciones de los médicos y por qué el borrador de la norma ministerial empeora aún más las condiciones laborales del colectivo, de manera que si avanza el trámite parlamentario y se somete a votación en el Senado, se pueda hacer con toda la información sobre la mesa.

Según explicaba Pedrera, las cuestiones más perjudiciales giran en torno a la clasificación profesional, a la jornada laboral y a las incompatibilidades, por lo que una vez más se ha reclamado un estatuto propio para poder regular las condiciones laborales diferenciadas de los médicos, ya que el Estatuto Marco engloba a todos los profesionales sanitarios y «todos somos iguales, pero no todos tenemos los mismos derechos, parece que los médicos tenemos menos», decía en referencia a cuestiones como la jornada laboral o el régimen de incompatibilidad.

Todo el colectivo unido

Por su parte, Ojeda advertía de que se avecina una crisis de la sanidad que será muy difícil reparar si no se le pone un freno ahora, y una forma de hacerlo es darle al médico el papel que necesita en el sistema sanitario público, algo que no hace el borrador de Estatuto Marco, que «consagra el maltrato a la profesión médica. Esto no es una reivindicación sólo sindical o laboral, sino que está todo el colectivo unido, y de esta reivindicación depende de manera esencial la calidad de la atención sanitaria que recibe la población», sentenciaba.

Esta comparecencia forma parte de la ronda de contactos que iniciaron ambas organizaciones junto con la campaña de movilizaciones contra el borrador del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, en la que solicitaron reunión con todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y también con el comisario responsable en el Parlamento Europeo. Del mismo modo, se mantienen las movilizaciones que tienen en el próximo 23 de mayo su primera jornada de huelga mientras se avanza en las negociaciones y reuniones con Sanidad para buscar soluciones consensuadas a estas reivindicaciones del colectivo.