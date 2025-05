El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo para destinar 4,5 millones a ONU Mujeres durante 2025. Es una contribución voluntaria que se añade al resto de millones de euros que España da a la ONU, en la que destaca la contribución española al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP, por sus siglas en inglés). ONU Mujeres le entregó el pasado septiembre de 2024 el premio He for She (Él por ella, en inglés), en el que se reconoció a Pedro Sánchez como «campeón» de las mujeres.

En un principio, la actriz Anne Hathaway iba a entregar a Sánchez el reconocimiento. Pero, la artista de El diablo viste de Prada canceló su asistencia en el último momento. En el momento de recoger el premio de la ONU, la ley del sólo sí es sí del gobierno de Sánchez había beneficiado a más de 1.200 violadores y abusadores sexuales. En total, España se ha comprometido con 64.870.686 dólares (58.018.939 euros) en 2025. El presupuesto ordinario aprobado para 2025 de Naciones Unidas es de 3.720 millones de dólares (3.300 millones de euros). Representa un aumento de alrededor de un millón de dólares respecto de la propuesta que el secretario general de la ONU presentó en octubre a la Quinta Comisión de la Asamblea, que supervisa los asuntos administrativos y presupuestarios.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha explicado en comunicado que es un acuerdo autorizado por el Consejo de Ministros para la contribución voluntaria de España a la Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres).

Según ha señalado Exteriores, ONU Mujeres es la agencia de Naciones Unidas que desarrolla programas, políticas y normas «con el fin de defender los derechos humanos de las mujeres y garantizar que todas las mujeres y las niñas alcancen su pleno potencial».

En este sentido, las principales áreas de trabajo de la entidad responden a «aumentar el liderazgo y la participación de las mujeres, poner fin a la violencia contra las mujeres, implicar a las mujeres en todos los aspectos de los procesos de paz y seguridad, mejorar el empoderamiento económico de las mujeres, y hacer de la igualdad de género un aspecto central en la planificación y elaboración de presupuestos nacionales para el desarrollo».

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, ONU Mujeres es el «principal responsable» dentro del sistema de Naciones Unidas de la consecución de Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 (igualdad de género), junto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) y de la transversalización del enfoque de género para el cumplimiento efectivo de cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).