La claridad económica de Milei

Javier Milei, con su decreto de medidas, está tratando de impulsar un cambio en la estructura económica argentina que necesita dicho país para ser reflotado y volver a la senda de la prosperidad de la que el peronismo la apartó hace ochenta años. Primero, ha de estabilizar a la economía argentina para que, una vez logrado esto, puedan crearse las bases sobre las que crear una buena prosperidad.

Sus medidas buscan liberalizar la economía, eliminar trabas y obstáculos para que la economía pueda prosperar por sí misma, para que no sea una economía sostenida artificialmente, una economía pobre que viva del subsidio. Las medidas de Milei pretenden crear las condiciones para que Argentina despegue con la capacidad productiva privada. Tiene ingentes recursos naturales, tiene capacidad laboral y sólo hace falta que tenga libertad económica para poder crecer, y eso es lo que pretende Milei con sus medidas. Desde la derogación de las leyes de alquileres, abastecimiento, observatorio de precios o compra nacional a la privatización de las empresas públicas, pasando por la modernización del régimen laboral son todas ellas medidas urgentes, medidas que no hay que desaprovechar. Argentina ha encontrado una última oportunidad y no puede dejar que pase de largo. Las medidas de Milei son un auténtico plan de estabilización, que deben cumplir si quieren que la economía argentina resucite. España hizo su plan de estabilización y se incorporó al mundo desarrollado. Argentina puede hacer lo mismo ahora.

Ahora bien, Milei se encuentra con el escollo de las cámaras parlamentarias, donde apenas tiene representantes, para poder sacarlo adelante. Por supuesto que los sindicatos y el peronismo están tratando de torpedearlas con protestas en la calle, como ha sido una huelga general. Ahora bien, además de ello, el parlamento le pone trabas.

Ante ello, Milei ha sido muy claro. En un mensaje en el antiguo Twitter, titulado Cambio de reglas, deja claro que el Gobierno sigue en su compromiso de «arreglar tres problemas fundamentales que sufre nuestro país: la inflación, la inseguridad y los privilegios de los políticos», para resolver el modelo empobrecedor de los últimos cien años. Del mismo modo, Milei insiste en que la oposición del Congreso refleja el problema al que se enfrentan, donde el peronismo se opone a perder sus privilegios y a que Argentina pase a ser una economía próspera y deje de ser subsidiada. Milei ha afirmado que va a hacer todo lo legalmente posible para poder llevar las reformas adelante, porque, de lo contrario, Argentina perderá lo que quizás sea su última oportunidad. Ojalá consiga llevar a cabo las reformas que liberalicen a la economía argentina y la saquen de su postración. Desde luego, Milei tiene esa intención y habla claro: lo hizo en su campaña electoral, lo hizo en Davos y lo vuelve a hacer ahora, lo cual es una novedad, pues no hay muchos políticos en cualquier lugar del mundo que les cuenten a los ciudadanos la realidad de lo que es necesario hacer, por amarga que ésta sea.