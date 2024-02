A Cataluña, ni agua

Gregorio Peces-Barba, padre de la Constitución, solía decir, con seria sonrisa, que a España le hubiera ido mejor si nos hubiéramos quedado con los portugueses y no con Cataluña, en referencia a la decisión que tomó el Conde Duque de Olivares en 1640 y que a la postre fue determinante en lo que vendría después -Guerra de Sucesión y comienzo del mito victimista de la Cataluña indepe y felona-. Quien haya conversado alguna vez con el histórico procer socialista, sabe de su pensamiento al respecto, y a pesar de que levantó polémica cuando compartía en público su jocoso deseo, definía un pasaje histórico de indudable enjundia que aún hoy estamos pagando el conjunto de los españoles que deseamos seguir formando parte de una koiné histórica, política y cultural.

Porque la España que madruga y trabaja, paga sus impuestos y cumple la ley, vive ahogada por los tributos que la mafia vividora genera y que honradamente dedica su tiempo a cuidar de su familia mientras alaba sus tradiciones, observa, encarnecida y silenciada, cómo aquellos que han dedicado el dinero común a inventos y utopías siniestras, ahora piden que otros le paguen su dejadez de funciones. Cientos de millones de euros perdidos en embajadas inservibles, en financiar medios de comunicación sectarios y sumisos, en subsidiar asociaciones matoniles y terrorismo callejero y en patrocinar experimentos civiles golpistas acaban por exprimir la hacienda pública, ensuciada de corrupción y hedor traicionero, insuficiente cuando de contratar médicos, construir colegios y mejorar las canalizaciones fluviales se trata.

No hay dinero para mejorar las infraestructuras porque saben que el resto de España, de la que se quieren ir a las bravas, les pagará su dislate gestor. Y como tienen al Gobierno pillado por los escaños, se atreven a reclamar árnica en forma de euros para saciar su infinita sed pedigüeña. No reconocen las leyes españolas, salvo cuando deben subsidiar su incompetencia. No devuelven el sueldo español que con recochineo parlamentario airean cada semana, mientras humillan a sus pagadores tachándoles de opresores. Se quieren ir de España, dicen, mientras llevamos décadas llenando sus bolsillos y embalses del dinero putrefacto que toda investidura fabrica. Y siempre a costa de lo ajeno, metáfora perfecta del pillaje patrio. Hemos asumido que la delincuencia gobierne en las instituciones y reine en las calles y nos importa poco que el chantaje sea el menú político de consumo impuesto, mientras tengamos nuestras necesidades materiales cubiertas, aunque cada vez haya menos cubiertos en la mesa.

Cataluña ha derivado en metástasis política por la incapacidad de quien debería aplicar la fuerza de la ley y la autoridad del Estado y, sin embargo, ha insistido en la dejación de funciones de manera permanente. Reclaman agua los mismos que insultan a quienes se la solicitan, pero como esto es España, cuela el despropósito mientras siete votos sean la excusa con la que se deconstruye la nación. No quieren ser españoles, pero exigen que España les riegue periódicamente, de agua o millones, para seguir viviendo de la amenaza que nunca consuman y que el resto del país desea que cumplan de una vez.

Alguien debería decirle, al oído y de frente, a estos canallas que España se respeta en su totalidad, no a cachitos. Si quieren ser independientes, que lo sean del todo, ya encontraremos la forma de vivir sin el chantaje permanente del trilerismo xenófobo y parasitario. Escucho el estribillo de la comparsa La oveja negra, de Martínez Ares y pienso que la España decente y cansada, honesta y honrada, la gritaría con toda su alma hasta quedarse sin aliento: «qué amnistía ni cojones/no quieren ser españoles/que se abra ya el corral/y que se vayan/y que se vayan/y que se vayan».

Coda: Hoy, la fachosfera son los autónomos arruinados, los agricultores perjudicados, los empresarios saqueados, los funcionarios castigados y todos los ciudadanos que pagan impuestos y cumplen la ley, es decir, la España decente que trabaja y paga. El resto, autocracia, socialismo y delincuencia.