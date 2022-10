Bofetón a mano abierta de la UE a Pedro Sánchez

La Comisión Europea ya había advertido al Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez que para seguir recibiendo fondos europeos -hasta la fecha España ya ha recibido 31.000 millones- el Ejecutivo debía impulsar medidas de control del gasto y detallar de forma más precisa los proyectos y el montante adjudicado en función de un calendario que Bruselas impuso y que terminaba antes de octubre. Se trataba de evitar que Pedro Sánchez dispusiera alegremente de las ayudas comunitarias. Tampoco era muy difícil cumplir con las normas básicas impuestas, extensibles a todas las naciones, pero como este Gobierno es como es y practica el trilerismo político de manera obscena se pensó que podía torear a la UE haciendo de su capa un sayo.

Lo que ha pasado es que a Bruselas se le ha acabado la paciencia y ha congelado los fondos Next Generation hasta que el Gobierno no especifique de manera concreta cómo será el mecanismo para controlar el gasto que figuraba en los objetivos del plan de recuperación que Pedro Sánchez se comprometió a cumplir. No puede decirse que la UE haya sido cicatera con España, pues fue la primera nación en recibir ayudas y el segundo país en fondos atribuidos. Ahora bien, lo mínimo que exigió Bruselas es un sistema de auditoría que debía ser enviado antes de solicitar la tercera entrega de fondos. El Gobierno, inexplicablemente, no ha hecho ni una cosa ni la otra, de forma que la UE ha congelado las ayudas pendientes hasta que Pedro Sánchez haga los deberes. Lo que queda claro es que estamos ante el Ejecutivo más irresponsable de la historia de la democracia, ante una pandilla de iluminados que está jugando groseramente con los intereses nacionales. Que Bruselas nos castigue con no darnos más ayudas hasta cumplir lo prometido revela el grado de estulticia de un Ejecutivo que se comporta irresponsablemente y que piensa que puede hacer y deshacer a su antojo sin encomendarse a nada ni a nadie. La bofetada de la UE a Pedro Sánchez es todo un aviso. Ha tardado, pero es una impugnación en toda regla al desmadre de un Gobierno que nos lleva directamente al desastre.