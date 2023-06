Bildu no espera al 23-J y se ofrece a Pedro Sánchez

No es que hubiera muchas dudas, pero si por algo se caracterizan los proetarras de Bildu es que van directos al grano y no se pierden en disquisiciones. El portavoz de EH Bildu, Unai Urruzuno, ha sido cristalino: «Si el menú del día es Feijóo o Sánchez, no tenemos ninguna duda de que apostaremos por un Gobierno de Sánchez». Pues como el menú del día es Feijóo o Sánchez, los proetarras ya han decidido unir su destino político al del presidente del Gobierno. Nada sorprendente, por cierto, si tenemos en cuenta que para los objetivos de Bildu el actual socialismo es un chollo. Lo malo no es eso, sino que para Pedro Sánchez la única opción de seguir en La Moncloa, si le dan los números, es reeditar los pactos con golpistas y etarras. Eso es lo grave: que Sánchez no tiene otro camino para seguir siendo jefe del Ejecutivo, con permiso de la aritmética, que volver a cogerse del brazo de Arnaldo Otegi.

A la pregunta de «¿A EH Bildu le conviene que Sánchez siga en la Moncloa y no Feijóo?», Urruzuno ha contestado que «evidentemente». Pues eso, evidentemente. Y a la pregunta, ¿Sánchez reeditará los pactos con Bildu si tiene oportunidad de formar Gobierno?, la respuesta es de cajón: Evidentemente. Así que no es difícil aventurar que la única posibilidad que tiene Pedro Sánchez de seguir en La Moncloa es que le den los números para seguir con los mismos compañeros de viaje que ahora: independentistas y etarras.

La formación liderada por Arnaldo Otegi ha sido uno de los principales socios del Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso durante la última legislatura. Gracias a EH Bildu, el Ejecutivo ha podido sacar adelante leyes de gran calado como los dos últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE) o la Ley de la Vivienda. Las cosas están claras y lo reconoce Bildu: Sánchez es su hombre. Que quede claro, por si algún cándido alberga dudas a estas alturas de la película.