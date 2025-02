El audio que cambia la historia: el Gobierno no advirtió del desbordamiento

El audio que hoy publica OKDIARIO es la prueba del nueve de que la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez a través del Ministerio de Transición Ecológica que en aquellos días dirigía Teresa Ribera, no advirtió del desbordamiento del barranco del Poyo, causante de la tragedia que devastó Valencia cobrándose la vida de más de dos centenares de personas. Es un documento revelador que viene a dar la razón al Gobierno autonómico de Carlos Mazón y deja al desnudo las mentiras del Ejecutivo de Pedro Sánchez, quien, desde el primer momento negó que no hubiera informado de la magnitud de la tragedia que se cernía sobre Valencia y acusó al Gobierno autonómico de haber hecho caso omiso de las advertencias de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

El audio no admite dudas: Miguel Polo, el máximo responsable del organismo dependiente del Gobierno de Sánchez, admite que no hubo comunicación alguna alertando de la situación del barranco del Poyo. O sea, que la situación de desbordamiento que provocó la tragedia fue ocultada por la Confederación encargada de medir el caudal de agua, pese a registrar un crecimiento exponencial a causa de la Dana. Es lo que siempre mantuvo el Gobierno valenciano. Que no fue informado de lo que se venía encima y, en consecuencia, cuando activó la alarma, la situación del Poyo era ya irreversible.

El vídeo cambia de manera radical el relato de lo vivido en aquel día aciago y viene a probar que el Gobierno de Sánchez mintió. Y para tapar su negligencia descargó toda la responsabilidad de la tragedia en Mazón. Una actitud infame que demuestra la vileza de un Ejecutivo que alteró de forma siniestra la realidad. Un bastardo ejercicio de manipulación de una tragedia con más de 200 muertos.