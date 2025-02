El audio del presidente del Júcar en el que admite que no avisó del desbordamiento del barranco del Poyo

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, reconoció, en un audio que cambia la historia de la DANA, que durante un espacio de dos horas y media no se transmitió ninguna información sobre el caudal del barranco del Poyo, en plena inundación durante la tarde del 29 de octubre, en una DANA que se. cobraría la vida de 227 personas, 219 sólo en la Comunidad Valenciana. «Lo que no se transmitió es información sobre el barranco del Poyo», reconoce el responsable del Júcar en un audio al que OKDIARIO ha tenido acceso, y que data del pasado 19 de diciembre.

La grabación corresponde a una Junta de Gobierno de la CHJ. El secretario autonómico de la Conselleria de Medio Ambiente, Raúl Mérida, preguntó por qué nadie avisaba de la crecida del cauce del barranco. «Se ha hablado mucho que desde las 16.16 horas hasta las 18:43 no se recibió información. Por la mañana si habíais dado información vosotros, os habíais comunicado, pero en ese momento en el que multiplica el caudal no hay una información. Me gustaría saber qué ocurrió ahí». El presidente de la Confederación del Júcar se excusó en que su entidad no es un organismo de emergencias. Al insistir Mérida en la cuestión de si no se había enviado información en ese momento, Polo remarcó: «Lo que no se transmitió es información de la rambla del Poyo».

La Generalitat Valenciana siempre explicó que la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, que entonces dirigía Teresa Ribera, no había transmitido la información de la crecida del caudal del barranco del Poyo al Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi) al comienzo de la DANA. El audio del presidente de la CHJ reconociendo que esos avisos no se transmitieron confirman que la Generalitat decía la verdad.

Al comienzo del apagón informativo, el caudal de la rambla del Poyo era de 28,7 metros cúbicos y con tendencia descendente. Sin embargo, a las 18:43, cuando todavía no se había remitido ninguna información del CHJ, ese caudal se había disparado y ya marcaba 1686 metros cúbicos, con tendencia ascendente. La Generalitat recopiló estos datos en su informe, y el audio del presidente del Júcar lo confirma.

La CHJ, que hasta entonces sólo había remitido tres avisos por correo electrónico, dejó de remitir información a partir de las 16:13 horas, y se quedó en silencio total durante dos horas y media, mientras el cauce se multiplicaba por 58, hasta que cesó el apagón informativo.