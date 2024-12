Aldama noquea a Sánchez en el segundo asalto

Víctor de Aldama ha enseñado sus cartas, las pruebas que avalan lo dicho ante el juez en esa declaración, a petición propia, en la que tiró de la manta para mostrar el cuerpo corrupto del sanchismo. Por supuesto que los documentos aportados al Tribunal Supremo tendrán que ser contrastados para verificar que las acusaciones del empresario de la trama Koldo son verdad, pero lo que no admite duda alguna es que constituyen un arsenal acusatorio indiciario de criminalidad. Dijo Sánchez que lo afirmado por Aldama era una «inventada», pero lo cierto es que lo aportado al Supremo no tiene visos de ser una fantasía, sino las pruebas de un complejo entramado criminal con numerosas ramificaciones que constituyen una bomba adosada en los bajos de un Gobierno cuyo presidente ya no puede escudarse en el recurso fácil de que Aldama es un «presunto delincuente», porque el «presunto delincuente» Aldama, que se ha inculpado con su declaración, lo que está probando es que estamos ante un organización criminal con muchos «presuntos delincuentes» vinculados presuntamente al Gobierno y al PSOE.

Porque Aldama no pudo llegar hasta la zona cero del sanchismo sin la colaboración de destacados dirigentes del PSOE, algunos, como Ábalos, con una estrechísima relación con el presidente del Gobierno. Aldama ha tirado de la manta y al sanchismo se le han helado los pies, porque el relato del empresario es demoledor, todo un golpe al mentón de Pedro Sánchez. Y es que la corrupción que dibujan las pruebas presentadas es transversal, pues recorre de punta a cabo al Gobierno socialista y sitúa a los pesos pesados del Ejecutivo y del partido en el centro mismo de un escándalo que no tiene la apariencia alguna de ser ciencia ficción. Aldama ha dejado, con su segunda andanada de golpes, noqueado a un Gobierno que ya no puede defenderse con el torpe argumento de que todo es fruto de la mente calenturienta de un empresario sin escrúpulos. Ya no.